ゲオ、PS4用ワイヤレスコントローラーの限定カラー「ベリー・ブルー」の再販を決定
DUALSHOCK4限定カラー「ベリー・ブルー」
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株式会社ゲオは、2018年11月に販売していたPlayStation 4用ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK4」の限定カラー「ベリー・ブルー」（発売元：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）の再販を3月下旬〜4月上旬に全国のゲオショップ約1200店舗にて行うと発表した。
「DUALSHOCK4」は、2つのアナログスティック、トリガーボタン、タッチパッド、モーションセンサー、スピーカー、ステレオヘッドホン端子などを搭載したコントローラー。
今回再販が決定した「ベリー・ブルー」は2トーンのデザインで、前面に鮮やかなブルー、背面に濃いパープルのカラーリングを施し、スタイリッシュでコントラストのある外観となっており、ゲオ限定の商品となる。
株式会社ゲオ
価格：5,680円（税抜）
URL:https://geo-online.co.jp/campaign/special/game/dualshock4.html
2020/03/12
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