DUALSHOCK4限定カラー「ベリー・ブルー」© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.Design and specifications are subject to change without notice.株式会社 ゲオ は、2018年11月に販売していたPlayStation 4用ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK4」の限定カラー「ベリー・ブルー」(発売元:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)の再販を3月下旬〜4月上旬に全国のゲオショップ約1200店舗にて行うと発表した。「DUALSHOCK4」は、2つのアナログスティック、トリガーボタン、タッチパッド、モーションセンサー、スピーカー、ステレオヘッドホン端子などを搭載したコントローラー。今回再販が決定した「ベリー・ブルー」は2トーンのデザインで、前面に鮮やかなブルー、背面に濃いパープルのカラーリングを施し、スタイリッシュでコントラストのある外観となっており、ゲオ限定の商品となる。株式会社ゲオ価格:5,680円(税抜)URL: https://geo-online.co.jp/campaign/special/game/dualshock4.html 2020/03/12