プラスチック工場の社長夫人の兄ユロ(ジャック・タチ)は、変わり者であったが、社長の息子のジェラール(アラン・ベクール)だけはユロを慕っていた。しかし義理の兄の振る舞いを心配した社長はお節介を焼き、自分の工場で雇うことにするのだが……。

『のんき大将脱線の巻』(1950)で人気を博したフランスの巨匠ジャック・タチ監督によるコメディ。独特のユーモアと洗練された前衛的な映像表現が後の世代の作家たちに多大な影響を与えている。第11回カンヌ国際映画祭 グランプリ受賞。

『スナッチ』(2000)

強盗団を率いるフランキー(ベニチオ・デル・トロ)はベルギーで86カラットのダイヤモンドを盗み出す。それをニューヨークマフィアのボスであるアビー(デニス・ファリナ)に届けなければならなかったが、裏ボクシングを仕切るターキッシュ(ジェイソン・ステイサム)、裏ボクシングで賞金稼ぎをしようとするミッキー(ブラッド・ピッチ)らの間でダイヤモンドが揺れ動く。

『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(1998)で監督デビューを果たしたイギリスの鬼才ガイ・リッチー監督第2作目となるクライム・コメディ。ダイヤモンドの行方を巡って悪党たちがドタバタ劇を繰り広げていく展開が痛快。

『胸騒ぎの恋人』(2010)

ゲイのフランシス(グザヴィエ・ドラン)は、ある日、親友のマリー(モニカ・ショクリ)とともにパーティに参加し、ひと際美しい青年ニコラ(ニールス・シュナイダー)に出会う。ニコラの思わせぶりな態度に翻弄されるフランシスとマリーであったが……。

『マイ・マザー』で監督デビューを飾ったグザヴィエ・ドランの監督第2作となる本作。ドランは脚本、主演、プロデュース、衣装を兼任。ゲイの青年とストレートの女性が同じ美青年に恋をし、独特な三角関係を形成するというドランならではの表現スタイルを堪能出来る。

『シンプル・シモン』(2010)

アスペルガー症候群のシモン(ビル・スカルスガルド)は、SFオタクで人と交わるのが苦手な青年。唯一の理解者は兄サム(マルティン・ヴァルストレム)だけだったが、自分のせいで兄が恋人にふられてしまったことから、シモンは兄の新しい恋人を探し始めるのだった。

本作が長編監督デビュー作となるアンドレアス・エーマンがアスペルガー症候群の青年の日常を描いたラブ・コメディ。主人公シモンを演じたビル・スカルスガルドは、スウェーデンの名優ステラン・スカルスガルドの息子。第83回アカデミー賞外国語映画賞スウェーデン代表作品に選ばれた。

『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』(2014)

スコットランドのとある街で暮らすイヴ(エミリー・ブラウニング)は拒食症のため入院をしていた。作曲が得意なイブはある日、病院を抜け出してライヴハウスへ向かう。そこでギター青年ジェームズ(オリー・アレクサンダー)、キャシー(ハンナ・マリー)と出会ったことから3人は音楽活動を始めるのだった。

スコットランドのロックバンド「ベル・アンド・セバスチャン」のリードヴォーカルを担当するスチュアート・マードックが同名ソロアルバムを原作に映画化した青春ミュージカル。ヒロインを演じたエミリー・ブラウニングの歌唱力が話題となった他、ジェームズ役のオリー・アレクサンダーは自身が率いるバンドがUKチャート1位を獲得した。

『アドバンスト・スタイル そのファッションが、人生』(2014)

世界のファッションをリードするニューヨークで独自のスタイルを確立するマダムたち。そんな彼女たちの生き様を紹介するのが人気ファッション・ブログ「Advanced style」。洗練されたニューヨーカーたちのファッション哲学に迫る。

ニューヨークのファッションシーンで独自のスタイルを貫き通し続けるニューヨーカー・マダムの姿を追ったファッション・ドキュメンタリー。シニア層向けのファッション・ブログ「Advanced style」の仕掛人であるアリ・セス・コーエンが製作を務め、友人の映像作家リオ・プライオプライトがカメラを回した。

『カフェ・ソサエティ』(2016)

映画界を夢見る青年ボビー(ジェシー・アイゼンバーグ)。彼は業界の有力者である叔父フィル(スティーヴ・カレル)を頼ってハリウッドへやって来る。憧れの世界で働き始めるボビーであったが、叔父の秘書を務めるヴォニー(クリステン・スチュワート)に心を奪われてしまう……。

1930年代の黄金期のハリウッドを舞台に、巨匠ウディ・アレン監督が男女の恋の揺れ動きを描くロマンティック・コメディ。主演はアレン監督とは『ローマでアモーレ』(2012)以来2度目のタッグとなる人気実力派俳優ジェシー・アイゼンバーグ。相手役には「トワイライト」シリーズのクリステン・スチュワートとひと際ゴージャス。

『スケート・キッチン』(2016)

17歳のカミーユ(レイチェル・ビンベルク)はシャイな性格だが、スケートボードを乗り回す日々を送っていた。しかしある日けがをしたことから母親にスケートボードをやめるように言われてしまうが、スケートチームとの出会いによってカミーユはさらにのめり込んでいくのだった……。

ファッションブランド「Miu Miu」によるプロジェクトによって製作された短編作品を長編映画化した本作。監督は新鋭クリスタル・モーゼルが担当し、ニューヨークのストリートを自由自在に滑走する少女たちの姿が瑞々しく描かれる。

『ベイビー・ドライバー』(2017)

iPodから流れるお気に入りの音楽によって驚異的なドライビングテクニックを発揮するベイビー(アンセル・エルゴート)。彼は犯罪組織の逃がし屋として雇われていたのだが、銀行強盗を終えたある日、ウエイトレスのデボラ(リリー・ジェームズ)と出会い……。

『ショーン・オブ・ザ・デッド』(2004)のエドガー・ライトが天才ドライバーの活躍を描くクライム・アクション。主演は人気SF映画「ダイバージェント」シリーズのアンセル・エルゴート。他にリリー・ジェームズ、ケヴィン・スペイシー、ジェイミー・フォックスなど豪華俳優陣が脇を固める。

『シンプル・フェイバー』(2018)

ニューヨーク郊外に暮らすシングルマザーのステファニー(アナ・ケンドリック)は、息子を同じ学校に通わせているエミリー(ブレイク・ライヴリー)と親しくなる。対照的な暮らしと生活ながら意気投合するふたりであったが、ある日、エミリーが失踪してしまうのだった。

ミステリー小説を原作に『ゴーストバスターズ』(2016)のポール・フェイグが映画化したサスペンス作品。嫉妬に苛まれていくシングルマザー役を『マイレージ、マイライフ』(2009)のアナ・ケンドリックが好演。また突如失踪するミステリアスな女性を『アデライン、100年目の恋』(2015)のブレイク・ライヴリーが演じ切った。

