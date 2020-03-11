「Fate/stay night [HF]」第2章、地上波初放送＆先行配信 第1章も放送・配信
劇場アニメ「Fate/stay night [Heaven's Feel]」の第2章「劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] II.lost butterfly」の地上波初放送が決定した。3月22日午後6時30分以降、TOKYO MXなど各局で放送されるほか、同日時からAbemaTVで先行配信も行われる。
1週前の3月15日午後6時30分からは、同様に第1章「presage flower」の放送・配信も実施されるほか、ニコニコ生放送でも第1、2章の上映会が行われる。
「劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel]」は、TYPE-MOONのゲーム「Fate/stay night」のヒロインのひとり、間桐桜に焦点をあてた“桜ルート”をufotableがアニメ化する劇場3部作。2017年に第1章、19年に第2章が公開され、最終章「劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III.spring song」が3月28日公開。