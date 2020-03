昨年から交際が噂されているブラッド・ピットと女優のアリア・ショーカットは、その後も“友情”を深めているよう。アメリカのゴシップサイト<TMZ>によると、二人はLAのウィルターン・シアターで先ごろ行われたサンダーキャットのコンサートを見に行ったとのこと。会場で一緒にいるところが目撃されている。

このコンサートにはそのほか、アリアナ・グランデやベック、アンダーソン・パークなど多くのセレブたちも顔を揃えていたそう。

2019年11月22日に『ピープル』誌は、ブラッドとアリアが一緒に外出するところが何度も目撃されていると報じた。だが、このときにはブラッドに近い筋からの情報として、二人は「間違いなくただの友人同士」とも伝えられていた。

意外なカップル誕生か、と伝えられたのは、これより前の11月20日。二人が一緒に外出する様子を最初に報じたメディアの一つ、ゴシップサイトの<レイニー・ゴシップ>が、LAのワイルディングクランギャラリーで開かれていた『LA on Fire』を見に行った二人の様子をレポート。

その場にいた目ざといほかの客が、ギャラリー内二人が話す様子を捉えた写真を紹介していた。また、アリアもその後、このとき見た作品をInstagramでシェアしている。

Supporting arts & artist as usual 😎Thank you Brad Pitt for joining us🙏 Had the pleasure to introduce my great artist friend Martin Werthmann to Brad (please check out his work) . Had a very interesting conversation with Brad. Like is positive attitude 🙂👍 . Photo credit goes to my friend @yasemin.elmasla . . #arts #art #artlover #artistsoninstagram #artdistrict #losangeles #martinwerthmann #bradpitt #meryemuzerli #meralduran #yaseminelmas #brad #photography #globetrotter #entertainment #life #lifestyle #aliashawkat