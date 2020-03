チェコの首都プラハで現地時間6日から始まったマーベルのドラマシリーズ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」の撮影が、中止になった。Deadlineなどが報じた。

プラハで学校の休校やイベント・渡航制限など、新型コロナウィルス感染拡大を阻止するための措置が取られたことを受け、撮影も中止に。同作は米アトランタで数か月にわたって撮影が続けられており、6日から約1週間のプラハ撮影に入っていた。しかし、10日に撮影の中止が決定。皆、アトランタへ戻るよう指示があったという。

「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」は、ディズニーの動画配信サービス「Disney+」(日本での展開については現状未発表)用に製作される実写ドラマシリーズ。キャプテン・アメリカの盟友であるファルコン(アンソニー・マッキー)とウィンター・ソルジャー(セバスチャン・スタン)の新たな物語を描く。全6エピソードで今年8月米配信予定。

同作は今年1月にも、地震の影響でプエルトリコ撮影が中止になっていた。(編集部・市川遥)