【アクセスランキング】『クリマイ』『NCIS』を抑えて1位になったのは？2月に最も検索された話題の作品トップ10

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載している。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用して、是非あなたのお気に入りのドラマ探しに役立ててみて欲しい。2月に本サイトで最も検索された10作品は以下の通り。みんなが今注目している海外ドラマを早速チェックしてみよう!

先月海外ドラマNAVIの作品データベースで最も検索されたのは以下の10作品。

1位:『ザ・スプリット 離婚弁護士』

世界でも離婚率の高いロンドンを舞台に繰り広げられる、著名人やセレブの離婚訴訟。離婚弁護を職業としているデフォー家の母と娘たちが、様々な離婚ケースとシリーズを通して絡み合うー家の女性たちのストーリーを一話完結型で描く大人の恋愛ドラマ。優秀な離婚専門弁護士の長女ハンナは、母と次女ニーナとの苦いけんかの後、母の経営する法律事務所を飛び出し、ライバル会社に就職。そこでハンナは過去一度だけ不倫した男とばったり出会い、それどころか30年間行方知れずの父とも出会ってしまう。クライアントのためには望むものを手に入れてきたハンナは、自分のために何を手に入れることはできるのか。主人公ハンナを『MI-5 英国機密諜報部』や『埋もれる殺意』のニコラ・ウォーカーが演じる。Huluでシーズン1を配信中。

2位:『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

シリアルキラーの次なる犯行を防ぐべく、プロファイリングで犯人像を推理するFBIのエリートチーム"BAU"の活躍を描いた人気の犯罪捜査ドラマ。2005年9月から米CBSで放送スタートした本作は、2月19日(水)に放送されたエピソードをもって、15年にわたる歴史に幕を閉じた。スーパードラマTV、Amazon Prime Video、Hulu、U-NEXTで配信中。

3位:『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

2003年より米CBSで放送スタート開始した、アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を捜査するNCIS(海軍犯罪捜査局)の活躍を描く犯罪捜査ドラマ。『NCIS: LA 〜極秘潜入捜査班』『NCIS: ニューオーリンズ』などのスピンオフ作品も生み出した、本国アメリカで放送中のシーズン17がU-NEXTで配信中。

4位:『マダム・セクレタリー』

5位:『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』

6位:『ラグナロク』

7位:『ミルドレッドの魔女学校』

8位:『サバヨミ大作戦!』

9位:『ライン・オブ・デューティ』

10位:『バルタザール 法医学者捜査ファイル』

英BBCの『ザ・スプリット 離婚弁護士』は、2位の『クリミナル・マインド』や3位の『NCIS』とダブルスコアで堂々の1位を獲得。1月30日(木)よりHuluで配信スタートしたばかりの作品の、注目度の高さがうかがえる結果となった。

新しい作品を開拓したいけど何を見ていいかわからない! 今までの人生、どれだけの時間を海ドラに費やしたんだろう? 何話まで見たっけ? などなど...「海外ドラマ視聴履歴」を付けたり、毎月の視聴時間や視聴傾向もわかる「海外ドラマ視聴履歴」の使い方【完全版】はこちらから。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ザ・スプリット 離婚弁護士』シーズン1 (c) BBC Worldwide 2017『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c) ABC Studios『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17 (c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.