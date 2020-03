【今週末の新作映画】『ゲーム・オブ・スローンズ』ジョン・スノウ役＆『フリーバッグ』主演女優

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 3月13日(金)からはこちらをご紹介。

■3月13日(金)『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』

『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを演じたキット・ハリントン主演。切なくも衝撃的な"死と生"を巡る物語。

舞台はニューヨーク。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの"秘密の文通"。100通以上にわたる手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏。若くして世を去った美しきスター、ジョン・F・ドノヴァンの切なくも衝撃的な死の真相とは─。

その他の出演者:ナタリー・ポートマン(『ブラック・スワン』)、ジェイコブ・トレンブレイ(『ルーム』)、スーザン・サランドン(『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)、キャシー・ベイツ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、タンディ・ニュートン(『ウエストワールド』)、アマラ・カラン(『スタン・リーのラッキーマン』)、サラ・ガドン(『11/22/63』)、マイケル・ガンボン(『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』『ハリー・ポッター』シリーズ)

■3月13日(金)ナショナル・シアター・ライブ『フリーバッグ』

2019年エミー賞で6冠を獲得し、ゴールデン・グローブ賞コメディ部門で作品賞と主演女優賞を受賞した、Amazon Prime Videoの人気ドラマ『Fleabag フリーバッグ』。同作の元となった舞台が1週間限定で劇場公開。

ドラマ版で主演・脚本・製作総指揮を務めたフィービー・ウォーラー=ブリッジによる一人芝居。フィービー自身が脚本も担う。演出を担当するのは、ドラマ版の製作にも携わっているヴィッキー・ジョーンズ。演劇の本場、イギリスで上演された舞台を日本で楽しむ機会だ。

■3月13日(金)『ロストガールズ』

同名ベストセラーノンフィクションが原作のNetflixオリジナル映画。2007年公開の映画『ゴーン・ベイビー・ゴーン』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされ、人気ドラマ『ザ・オフィス』に出演していたエイミー・ライアン主演。

ある夜、謎の失踪を遂げた24歳のシャナン・ギルバート。彼女の母親であるメアリー(エイミー)は、娘を見つけ出すべく独自に調査するも、その過程で娘や自分自身、そして偏見に満ちた警察の受け入れがたい真実に直面する。いかなる代償を払っても娘を捜し出すことを決意したメアリーは、シャナンの足跡を追ううちに、閉鎖的なゲーテッド・コミュニティへとたどり着く。そして、彼女の執念の調査は警察やメディアをも動かし、殺人事件が未解決のままであることが判明する。

その他の出演者:ガブリエル・バーン(『イン・トリートメント』)、トーマシン・マッケンジー(『ジョジョ・ラビット』)、ディーン・ウィンタース(『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』)、ジェームズ・ヒロユキ(『プリズン・ブレイク』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(c)THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD./ナショナル・シアター・ライブ『フリーバッグ』(c) NTL 2019 Fleabag photo by Matt Humphrey/Netflixオリジナル映画『ロストガールズ』/『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.