コールドストーンにリラックマがやってくる♡かわいさいっぱいの春色コラボメニューにほっこりしちゃう♩

コールド・ストーン・クリーマリー×人気キャラクター・ リラックマ がコラボ!キュートなコラボレーションメニューが3月26日(木)より期間限定でお目見えします♡コールドストーン×リラックマがコラボこの春、コールドストーンに「リラックマ」が仲間たちと一緒に来店!「フルーツいっぱいの アイスクリーム で、リラックマも最高にハッピーに♪」をテーマにリラックマ、コリラックマ、キイロイトリをイメージした3種類のメニューが登場します♡©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reservedリラックマ&コリラックマのメニューをチェック『リラックマのフルーツバスケット』(900円)は、“リラックマがたくさんのフルーツに囲まれている様子”をイメージ♪ミックスフルーツアイスクリームにブルーベリー&ストロベリーをミックスし、りんご&あまおうをトッピング!リラックママカロンがかわいさをプラスします☆『コリラックマのパンケーキ オン アイス』(800円)は、“コリラックマが好きなものに囲まれた可愛らしさ”をイメージ♡ピンクピーチアイスクリームにラズベリー&洋ナシをミックス!パンケーキ、ホイップクリーム、コリラックママカロンをのせた、食べごたえもあるメニューです♪※いずれもワンサイズ、レモンチョコワッフルボール付き「キイロイトリ」はフローズンドリンクで登場『キイロイトリのヤミーヤミーマンゴ』(800円)は、マンゴレモンフローズンドリンクにマンゴーをミックスしたチーズケーキアイスクリーム&キイロイトリマカロンをオン☆キイロイトリのイエローカラーが気分を明るく盛り上げてくれそうです♪期間中はコラボのためにデザインされたプレミアムグッズも販売!アイスをほおばるリラックマたちの表情がたまりません♡※コラボメニューを注文した方のみ購入可。無くなり次第終了。リラックマメニューは国内のコールド・ストーン・クリーマリー全店にて4月30日(木)まで販売予定。販売終了時期は変更されることもあるそうなので、早めにチェックしてみてくださいね♩※表示価格は税抜きです。コールド・ストーン・クリーマリー