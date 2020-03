『シカゴ』シリーズ密着！"シカゴ救命（レスキュー）23時"

消防、警察、医療という手段で、人々の命を救う熱き人たちの姿を描いた大ヒットドラマシリーズ『シカゴ・ファイア』と、そのスピンオフ『シカゴ P.D.』『シカゴ ・メッド』の新シーズンがこの春、AXNで放送スタート。この放送を記念して、各ドラマの中からもっとも印象的な救命シーンが登場するエピソードを"シカゴ救命23時"と題してセレクション!! AXNの公式Twitterで大募集キャンペーンが行われている。

先日大規模に更新が発表された敏腕プロデューサーのディック・ウルフが手掛ける米NBCの大人気ドラマシリーズ『シカゴ ・メッド』。AXNでは今年5月に、これら『シカゴ』シリーズ3作品の新シーズンが放送スタートする。シカゴ消防局51分署に所属する消防隊員と救命士の活躍を描く『シカゴ・ファイア』はシーズン7、シカゴ市警が舞台となる『シカゴ P.D.』はシーズン6、総合病院の救急部門を舞台にした『シカゴ・メッド』はシーズン2が放送予定だ。

この放送を記念して、4月に各ドラマの中からもっとも印象的な救出シーンが登場するエピソードを、"シカゴ救命23時"と題してセレクション放送される。

そこでAXNの公式Twitterでは、現在「あなたの心に残る奇跡の救出エピソード」を大募集中。「#シカゴ救命23時」と、作品・シーズン・話数・内容にコメントを添えて投稿する(詳細が不明な場合はどういった内容かを覚えている範囲で記載)と、「シカゴ救命23時」番組内でコメントが紹介されるかも。さらに、コメントが採用された方には『シカゴ・ファイア』グッズがプレゼント!

新シーズン直前『シカゴ・シリーズ』心に残る救出エピソード大募集

頂いたコメントは4月の"#AXNJapan -- AXN ジャパン (@AXNJapan) February 14, 2020



応募期間は、本日3月9日(月)まで。詳しくは公式サイトでご確認を。





特別企画 "シカゴ救命(レスキュー)23時" 放送情報

■『シカゴ・ファイア』編(全5話)

[字幕版] 4月2日(木)スタート 毎週木曜23:00

[二カ国語版] 4月3日(金)スタート 毎週金曜11:00

■『シカゴ P.D.』編(全5話)

[字幕版] 4月3日(金)スタート 毎週金曜23:00

[二カ国語版] 4月6日(月)スタート 毎週月曜11:00

■『シカゴ・メッド』編(全2話)

[字幕版] 4月22日(水)スタート 毎週水曜23:00

[二カ国語版] 4月23日(木)スタート 毎週木曜11:00

(海外ドラマNAVI)

Photo:『シカゴ・ファイア』シーズン6 (c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ P.D.』シーズン5 (c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ・メッド』(c) 2015 Universal Television LLC. All Rights Reserved.