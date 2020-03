クリス・プラットやトム・ホランドが声の出演をしているディズニー/ピクサーの『2分の1の魔法』は、約4000万ドルの興行成績をもって先週末の北米興収ランキングの首位に立った。悪くないスタートを切ったが、4000万〜4500万ドルという予想されていたオープニング収益の最低限の金額にしか達していないことも事実だ。

Varietyによると、『2分の1の魔法』のデビュー成績は最初の週末に3900万ドルを稼いだディズニー/ピクサーの『アーロと少年』と同レベルのものだという。しかし、『アーロと少年』は最終的に史上もっとも興行収入の低いピクサー映画となった。最近の2作のピクサー映画、『トイ・ストーリー4』と『インクレディブル・ファミリー』は、いずれも非常に素晴らしいオープニング収益を獲得している。2作は大ヒットしたシリーズの続編であり、また3月ではなく夏に公開された。

IGNによる『2分の1の魔法』のレビューで、本作は「実力派の声優陣を起用した笑い盛りだくさんの魅力的で心温まるファンタジー冒険物語」と評価されている。

Varietyによれば、『透明人間』は興行収入がこの前の週末から49%も下落し、約1400万ドルの成績で第2位に入っているとのこと。現時点で『透明人間』は北米で5200万ドルの収入を上げている。先週末の第3位はベン・アフレックが悲嘆に明け暮れたアルコール中毒者の主人公を演じる『The Way Back(原題)』だ。本作で主人公は高校のバスケットボールチームのコーチとして人生を一変させようと努力する。『The Way Back』は約850万ドルのオープニング収益を獲得した。

IGNのレビュー(英語)で、『The Way Back』は「悲しみやリアリズム、そしてベン・アフレックの演技のおかげで平均より上の品質を獲得した、観る人を満足させるスポーツ映画」と評されている。

北米興行収入の推計

『ソニック・ザ・ムービー』は『The Way Back』に後れを取る第4位になる見通しだ。人気ゲームキャラクターを主人公にした本作は、すでに北米で1億4100万ドルを稼いでいる。

一方、ジェーン・オースティンの小説『エマ』を原作とし、アニャ・テイラー=ジョイが主演を務めている『Emma.(原題)』は500万ドルの興行成績で第6位に入った。

1月に公開された『バッドボーイズ フォー・ライフ』は力強さを保ち、先週末に北米総興収が2億ドルの大台を超えた。

以下では、Box Office Mojoを参考に、先週末の北米興行収入ランキングのトップ10をリストアップする。

1. 『2分の1の魔法』4000万ドル 2. 『透明人間』1515万ドル 3. 『The Way Back(原題)』850万ドル 4. 『ソニック・ザ・ムービー』800万ドル 5. 『野性の呼び声』700万ドル 6. 『Emma.(原題)』500万ドル 7. 『バッドボーイズ フォー・ライフ』305万ドル 8. 『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』216万ドル 9. 『Impractical Jokers: The Movie(原題)』184万5000ドル 10. 『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』152万8753ドル