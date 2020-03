イギリスで新型コロナウイルスに感染した60代男性が死亡し、同国で3人目のCOVID-19(同ウイルスの感染症)による死者となった。

英国民保険サービス(NHS)イングランドには8日、亡くなった男性は「重大な」基礎疾患があり、ノース・マンチェスター総合病院の感染症特別病棟で治療を受けていたと発表した。イタリアから最近帰国したばかりだったという。

イングランド医務主任を務教授は、感染後のこの男性と接触した可能性のある人たちを追跡調査していると話した。

イギリスでは8日、感染者が前日から69人増えて278人となった。これまでで最大の増加となった。

イギリスでは8日朝の時点で2万3513人が新型ウイルスの検査を受け、273人が陽性と判定されていた。

同日夕には、北アイルランドで新たに5人の感染が発表され、同地方の感染者は12人となった。また、イギリス全体では278人に上った。

ウェールズでは新たに2人の感染者が確認され、感染者は4人となった。

イギリスにおける新型ウイルスによる死者の1人目は、70歳代とされる女性で、治療を受けていたレディングのロイヤル・バークシャー病院で5日夕に死亡した。

2人目はひ孫がいる83歳の男性で、治療中だったミルトン・キーンズの病院で5日に亡くなった。基礎疾患があったとされる。

緊急経済対策を検討

リシ・スーナク財務相は8日、来年度の予算案を11日に発表するのを前に、NHSに対して新型ウイルスの感染対策に「必要な資源はすべて」与えると宣言した。

また、新型ウイルス対策で出勤できない人や影響を受ける企業などを支援する緊急対策を検討していると述べた。

英政府は新型ウイルス対策の緊急法案の概要を明らかにした。法案には、国民が仕事を離れ、影響を受けた人のためのボランティア活動をできるようにすることなどが含まれている。

そのほかの動向

英スーパー大手のテスコは、感染拡大への懸念から消費者が買いだめをしていることへの対応として、主要な食品や家庭用品の割り当て販売を開始したと発表した 英外務省は海外渡航について、イタリア北部の大部分が閉鎖されたことを受け、「必要な渡航」以外はしないよう呼びかけた イタリアの新型ウイルスによる死者は1日で一気に133人増え366人になった 集団感染が発生したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスから降り、イングランド北西部ウィラル半島にあるアロウ・パーク病院で隔離されていたイギリス人30人とアイルランド人2人が隔離を解除された 感染者が出て米カリフォルニア州沖で停泊中のクルーズ船グランド・プリンセスに乗っている複数のイギリス人について、英外務省は帰国便の準備を米政府と「集中的」に調整中だという。この船は同州サンフランシスコ湾オークランド港への寄港が認められた 英オックスフォード大学の学生1人が新型ウイルス検査で陽性と判定された。大学は学生と職員へのリスクは非常に低いとしている 世界全体では新型ウイルスの感染者は10万7000人を超え、死者は約3600人に上っている

(英語記事 Man in his 60s becomes third UK coronavirus death / Italy escalates response as virus spreads)