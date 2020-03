2019年に公開された『PRINCE OF LEGEND』の続編など、今週公開の注目映画を紹介する。(編集部・大内啓輔)

貴族VS王子!美しき男たちの史上空前のバトル

『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』3月13日公開

EXILE TRIBE のメンバーが出演した『PRINCE OF LEGEND』の続編。貴族のドリーと三代目伝説の王子・朱雀奏が伝説の座をめぐって激突する。『PRINCE OF LEGEND』シリーズに出演した白濱亜嵐、片寄涼太、鈴木伸之のほか、袴田吉彦、山本耕史、DAIGOなどが共演。監督はドラマ「PRINCE OF LEGEND」シリーズなどの河合勇人が担当する。

グザヴィエ・ドラン最新作!少年との“秘密の文通”で明らかになるスターの死の真相

『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』3月13日公開

『Mommy/マミー』『たかが世界の終わり』などのグザヴィエ・ドラン監督最新作。人気絶頂のさなかに夭折したスター俳優の謎に満ちた死の真相が、11歳の少年との間で密かに交わされていた手紙によって明らかになる。ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズのキット・ハリントンが主演を務め、『ルーム』『ワンダー 君は太陽』などのジェイコブ・トレンブレイのほか、ナタリー・ポートマン、スーザン・サランドン、キャシー・ベイツなどが共演。

自然を愛する夫婦が追いかけた、理想の暮らしとは?

『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』3月14日公開

大都会から郊外に引っ越した映画制作者と料理家の夫婦が、自分たちの理想の農園を作り上げようと奮闘するドキュメンタリー映画。2人は自然の声に耳を傾け、広大な荒れ地をコツコツ耕していく。監督のジョン・チェスターが妻とともに自ら農場を始めた体験を映し出していく。トロント国際映画祭をはじめ、さまざまな映画祭で上映された。