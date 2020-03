【今週スタートの海外ドラマ】"歌なし"ストーリー重視の『レ・ミゼラブル』＆リブート版『私立探偵マグナム』

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(3月9日〜)は、"歌なし"ストーリー重視の『レ・ミゼラブル』がNHKで、『HAWAII FIVE-0』のキャラクターも登場するリブート版『私立探偵マグナム』が日本初放送。お見逃しなく!

3月9日(月)から3月15日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

3月11日(水)

■シーズン3(Netflix)

2018年アメリカで最もイッキ見されたNetflix製作のコメディシリーズ。発砲事件やギャングの抗争が当たり前の生活をしている4人組のちょっと変わった青春物語。悲劇の事件を乗り越えた仲良し4人組に新たな問題が起こる。

3月13日(金)

■シーズン3(Netflix)

エリート私立高校でまた一人クラスメイトが死亡、新たな捜査が始まる。生徒たちは過去の出来事の記憶に悩まされながらも、未来へと目を向けようとするが...。スペイン発の青春サスペンスドラマの新シーズン。

3月14日(土)

■12:45〜(WOWOWプライム)

デンマーク発のクライムサスペンス。刑事ヤン(ケネト・M・クリステンセン)は行方不明の少女の捜索を指揮するも、有力な手がかりを見つけられずにいた。しかし同じ地域で10年前にナテーシャという高校生が行方不明になっていることに気づき、独自捜査により、彼女の白骨遺体を湖から見つける。二つの事件は類似点が多いことから、同一犯の犯行だと睨んだヤンはかつて警察でプロファイラーを務めていたルイーセ(ナタリー・マドゥエニョ)に意見を求めることに。そんな時、新たに若い女性が行方不明となり...。全8話を通して一つの連続凶悪犯罪の謎に迫る。

3月15日(日)

■21:00〜(AXN)

トム・セレック主演で1980年代に人気を博した往年のTVドラマを、『HAWAII FIVE-0』スタッフがリブート! ハワイを舞台に、トーマス・マグナムはトレードマークの赤いフェラーリを乗りまわし、事件を調査。主演は『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアプロ役のジェイ・ヘルナンデス。『HAWAII FIVE-0』のキャラクターも登場。





■23:00〜(NHK総合)

不朽の名作を、英BBC Oneが歌を使わず、ストーリー重視でリメイク。コゼット(エリー・バンバー『高慢と偏見とゾンビ』)が生まれる前のファンテーヌ(リリー・コリンズ『あと1センチの恋』)の人生や、彼女がなぜシングルマザーとして生きることになったのかなど、これまであまり知られることのなかった物語が綴られる。吹替版が日本初放送。



