¥°¥ë¥á¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÃÏÊý¤«¤é!? Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¡Ö¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×7Áª
¡¡¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÄ¹¡Á¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼êÅÚ»º¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡CREA¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¼ê¤ß¤ä¤²¥ê¥¹¥È¡×¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ë³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î°ïÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¡£Ì£¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¡ª¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â!?
¢¡¿·³ã¸©
±ÛÇµÀãËÜÊÞ ÂçÏÂ²°¡Ö¤³¤Ï¤¯¤Î¤Ä¤ß¤¡×
àèàáÅü¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÖÀÑ¤ßÌÚ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ã¸¤¤àèàáÅü¤¬Ñ³¤²¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â³«¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×(41ºÐ¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢)¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê´³²Û»Ò¡¢àèàáÅü¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡È¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÊª¸ì¤¬¸½¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬¡£
±ÛÇµÀãËÜÊÞ ÂçÏÂ²°
½êºßÃÏ¡¡¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÌø¸¶Ä®3-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0258-35-3533
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:00¡Á17:30
ÄêµÙÆü¡¡Æü¡¦¿åÍËÉÔÄêµÙ
https://www.koshinoyuki-yamatoya.co.jp/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡ÉÙ»³¸©
ÇöÉ¹ËÜÊÞ ¸ÞÏº´Ý²°¡ÖÌÚ.ÎÓ¡×
Àå¤Î¾å¤Ç¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯
¡¡¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥á¥ì¥ó¥²²Û»Ò¡£
¡¡260Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡Öºù¤äËõÃã¡¢ÏÂ»°Ëß¤Ê¤ÉÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤Î¤¬ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¡×(37ºÐ¡¦ÊÝ°é»Î)¡£
ÇöÉ¹ËÜÊÞ ¸ÞÏº´Ý²°
½êºßÃÏ¡¡ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»ÔÃæ±ûÄ®5-5
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0766-67-0039
±Ä¶È»þ´Ö¡¡8:00¡Á19:00¡¢ÆüÍË¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡¡·îÍË
https://goromaruya.com/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡Ä¹Ìî¸©
Patisserie Stern¡Ö¿®½£¤ß¤½¥â¥Ê¥é¥ó¥¿¥ó¡×
Ä¹Ìî¤ÎÅÁÅý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇÃæ
¡¡Ä¹Ìî¤ÎÌ±·ÝÉÊ¡Ö¾¾ËÜ¤Æ¤Þ¤ê¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ºÇÃæ¤ÎÈé¤Ë¡¢¿®½£ÆóÇ¯Ì£Á¹¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÆÃÀ½¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹Ìî¤ÎÅÁÅý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇÃæ¤Ï¡¢¸©³°¤ÎÍ§¿Í¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£Ì£Á¹¤ÎÉ÷Ì£¤È¥¯¥ë¥ß¤ä¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Õ¤Î¿©´¶¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(30ºÐ¡¦ÈÎÇä)¡£
Patisserie Stern
½êºßÃÏ¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÇÈÅÄ5446
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0263-92-4228
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:00¡Á19:00¡¢ÆüÍË¡¦½Ë¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡¡²ÐÍË
https://stern-1.com/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡¼¢²ì¸©
À¾¶á¹¾¸ÐÉ÷²Û ¤È¤â±É(NANASAN)¡ÖMIO¡×
³°¤Ï¥·¥ã¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤Ã¡¢¥¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤Ã¡ª
¡¡Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉNANASAN¡£
¡¡°ÂÆÞÀî¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¥¢¥É¥Ù¥ê¡¼(¥Ü¥¤¥»¥ó¥Ù¥ê¡¼)¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¼¥ê¡¼¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¿·¿©´¶¤ÎàèàáÅü¤Ç¤¹¡×(31ºÐ¡¦ÈÎÇä)
À¾¶á¹¾¸ÐÉ÷²Û ¤È¤â±É(NANASAN)
½êºßÃÏ¡¡¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô°ÂÆÞÀîÄ®À¾ËüÌÚ211-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0740-32-0842
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡¡ÌµµÙ
https://73-nanasan.com/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡µþÅÔÉÜ
JEREMY¡õJEMIMAH¡Öwata-hako¡×
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌÊ²Û»Ò
¡Ö½¾Íè¤ÎÌÊ²Û»Ò¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ÎÌÊ²Û»Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤ÎÁêÀ¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×(28ºÐ¡¦¶âÍ»)
¡¡¥¶¥é¥á¤Å¤¯¤ê¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÊ²Û»Ò¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
JEREMY¡õJEMIMAH
½êºßÃÏ¡¡µþÅÔ»ÔÅì»³¶èÈ¬¸®Ä®444-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡070-4169-4008
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00¡Á17:00
ÄêµÙÆü¡¡ÌµµÙ
http://www.jeremyjemimah.com/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡º´²ì¸©
½Ü²ÛË¼¤Õ¤ê¤¢¤ó¡Ö¤Õ¤ê¤¢¤Ü¤¦¤í¡×
¥×¥ì¡¼¥ó¡¢ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤ì¤â¤·¤Ã¤È¤êÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾Æ¤²Û»Ò¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤Ç¡¢º´²ìÌÃ²Û¤Î´Ý¤Ü¤¦¤í¤òÉ½¸½¤·¤¿¡È¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ìº´²ì°é¤Á¡É¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¿©´¶¤Ç¡¢¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ó¡¢ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤ì¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¡ª¡×(34ºÐ¡¦°åÎÅ»öÌ³)
½Ü²ÛË¼¤Õ¤ê¤¢¤ó
½êºßÃÏ¡¡º´²ì»ÔÂçÏÂÄ®Âç»úÅì»³ÅÄ3622-13
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0952-62-9262
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡¡ÉÔÄêµÙ
http://www.friand.jp/main/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¡·§ËÜ¸©
¸¶ÅÄ¿©ÉÊÀ½Â¤½ê¡Ö¿©¤Ù¤ë´Å¼ò(¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×)¡×
¥¸¥å¥ì¤ÎÃæ¤Ï¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤â¤Á¤â¤Á
¡¡¸Å¼°äñ³¸»Å¹þ¤ß¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë麴²°¤Î¿·´¶³Ð´Å¼ò¡£
¡¡¸¶ÎÁ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ»³¼¯»Ô¤ÎÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¸¥å¥ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÈ¯²ê¸¼ÊÆ麴¤¬Æþ¤Ã¤¿¿©´¶³Ú¤·¤¤´Å¼ò¡£·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÄ«¿©¤ä´Ö¿©¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(37ºÐ¡¦¹Êó)
¸¶ÅÄ¿©ÉÊÀ½Â¤½ê
½êºßÃÏ¡¡·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¼¯ËÜÄ®ÍèÌ±1166-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0968-46-2159
±Ä¶È»þ´Ö¡¡8:00¡Á17:00
ÄêµÙÆü¡¡ÆüÍË
https://higo453.com/
¡üÄÌÈÎ²Ä
¢¨ÌµµÙ¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤ÏµÙ¤ß¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡áFive Star Corporation
»£±Æ¡á³øÃ«ÍÎ»Ë¡¢Ê¿¾¾»ÔÀ»