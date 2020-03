『ヴァンパイア・ダイアリーズ』イアン・サマーホルダー、少し年上の"ドッペルゲンガー"との逸話を明かす！

人気恋愛ホラードラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』で8シーズンにわたりデイモン・サルバトーレを演じたイケメン俳優のイアン・サマーホルダーが、少し年上の‟ドッペルゲンガー"の存在を明かした。英Digital Spyが報じている。

米トーク番組『Kelly Clarkson Show(原題)』に、Netflix製作のホラードラマ『V-Wars』のプロモーションのためにゲスト出演したイアン。司会者のケリー・クラークソンに、これまでに俳優ロブ・ロウ(『ブラザーズ&シスターズ』『コード・ブラック 生と死の間で』)と間違われたことがあるかと問われ、ユーモアあふれるエピソードを披露。

「ロブは最高だよ。確かゴールデン・グローブ賞のパーティーか何かだったと思うけど、ロブが僕の妻ニッキー・リードに歩み寄って来たんだ。それまで妻は彼に会ったことがなかったんだけど、ロブが妻の顔を前に、"これが15年後に君が見る顔だ"って言ったんだ。すごく彼は優しくて、僕らが似ているということを好意的に思ってくれてた。そして妻は...、それほどロブ・ロウに接近した女性なら、誰だって"ワオ"ってなっちゃうよね。とにかく彼はすごく優しくて素晴らしい人だよ」と、ロブもイアンと似ていると思っている事実を明かした。

2015年4月にイアンはニッキーと結婚し、2017年に第一子が誕生。以前のインタビューでイアンは、実生活でニッキーと仲睦まじい関係を築いているため、『V-Wars』で仲違いしている元パートナーを演じられて面白い経験になったと語っていた。イアンはその他に、米ABCの大ヒットドラマ『LOST』のブーン役でも知られている。

イアンが主演を務める『V-Wars』は2019年12月よりNetflixで配信スタートしたが、現時点ではシーズン2への更新は決定していない。(海外ドラマNAVI)

Photo:

イアン・サマーホルダー&ロブ・ロウ (c)FAM020/FAMOUS (c) FAM008/FAMOUS/『ヴァンパイア・ダイアリーズ』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.