ÍÂ¼²Í½ã¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡¡½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¶ìÇº¡Ö¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Éý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÍÂ¼²Í½ã¡£½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡¢27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢WOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÍÂ¼²Í½ã¤Î»£µÙ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍÂ¼²Í½ã¤Î²Í¶õ¤ÎµÙÆü¡É¤ò¼«¿È¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½éÂÎ¸³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±éºî¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊÉ¡½¡½10Ç¯ÌÜ¤Î³Ð¸ç¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¡Èþ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤ÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÊÁ´10Ëç¡Ë
¢£ÍÂ¼²Í½ã¡ÈËÜ¿Í¡É¤ò±é¤¸¤ë·Ð¸³¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ä¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ËÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿µÙÆü¡á¡È»£µÙ¡É¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¡©¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÂ¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦CM¤Ê¤É³Æ³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÉÁ¤¡¢ÍÂ¼ËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦1ÏÃ´°·ë¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÀ§»ÞÍµÏÂ¤äº£ÀôÎÏºÈ¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¡ÖWOWOW¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×CM¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Ä¸¶À¿¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÂ¼¤Ï¡ÖÁ´8ÏÃ¡¢¤É¤Î¤ªÏÃ¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¡È´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÑÁÛ¤¹¤ë»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¡È¤³¤¦¤¤¤¦»ä¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£
¡¡¥¬¥µ¥Ä¤ÇÃË¤Ãµ¤¤Ê¤·¤ÎÍÂ¼¡ÊÂè2ÏÃ¡Ö½÷¤È¤â¤À¤Á¡×¡Ë¡¢Èà»á¤Î¸µ¥«¥Î¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¦ÍÂ¼¡ÊÂè6ÏÃ¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÉÔ°Â¡×¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ëÍÂ¼²Í½ã¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹Êý¤Ç¡£¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À2019Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ÎÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢£½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡¡½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¶ìÇº¡Ö¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡2010Ç¯¡¢17ºÐ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¡¢¡Ø±Ç²è ¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Î¶âÈ±»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢À¸ÅÌ¤È¤Î¶ØÃÇ°¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡Ê2018¡Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃ¤Ë2019Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÇº¤ß¤¹¤®¤¿¤«¤â¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ËÜºî¤ÏÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÍÂ¼²Í½ãÌò¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯À³Ê¤ÎÌò¤É¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡£¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼Çµï¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤àÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£30ºÐ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¡Ö¤è¤êÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£30ºÐ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¯Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¡È¼Á¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃÆ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¥â¥Î¤ÎºîÉÊ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¡ÈÇ®ÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌò¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¡Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡É¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¹Î©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£10Ç¯ÌÜ¡¢¿´Ë¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢ÍÂ¼¼«¿È¤Î¡È»£µÙ¡É¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤â¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢ ¡ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤âº£¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÂçÀÚ¤µ¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¾å¡¢ÌòÊÁ¤ËÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼«Ê¬¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌò¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¤Î¤È¤¤â¤º¤Ã¤ÈÌò¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âË×Æ¬·¿¤À¡£
¡¡À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢½À¤é¤«¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Çµï¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Ç³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤½¤¦¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡WOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÍÂ¼²Í½ã¤Î»£µÙ¡Ù¤Ï3·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË24»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£Á´8ÏÃ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¡Èþ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤ÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÊÁ´10Ëç¡Ë
¢£ÍÂ¼²Í½ã¡ÈËÜ¿Í¡É¤ò±é¤¸¤ë·Ð¸³¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ä¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ËÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿µÙÆü¡á¡È»£µÙ¡É¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¡©¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÂ¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦CM¤Ê¤É³Æ³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÉÁ¤¡¢ÍÂ¼ËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦1ÏÃ´°·ë¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÀ§»ÞÍµÏÂ¤äº£ÀôÎÏºÈ¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¡ÖWOWOW¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×CM¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Ä¸¶À¿¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÂ¼¤Ï¡ÖÁ´8ÏÃ¡¢¤É¤Î¤ªÏÃ¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¡È´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÑÁÛ¤¹¤ë»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¡È¤³¤¦¤¤¤¦»ä¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£
¡¡¥¬¥µ¥Ä¤ÇÃË¤Ãµ¤¤Ê¤·¤ÎÍÂ¼¡ÊÂè2ÏÃ¡Ö½÷¤È¤â¤À¤Á¡×¡Ë¡¢Èà»á¤Î¸µ¥«¥Î¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¦ÍÂ¼¡ÊÂè6ÏÃ¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÉÔ°Â¡×¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ëÍÂ¼²Í½ã¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹Êý¤Ç¡£¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À2019Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ÎÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢£½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡¡½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¶ìÇº¡Ö¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡2010Ç¯¡¢17ºÐ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¡¢¡Ø±Ç²è ¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Î¶âÈ±»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢À¸ÅÌ¤È¤Î¶ØÃÇ°¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡Ê2018¡Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃ¤Ë2019Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÇº¤ß¤¹¤®¤¿¤«¤â¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ËÜºî¤ÏÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÍÂ¼²Í½ãÌò¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯À³Ê¤ÎÌò¤É¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡£¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼Çµï¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤àÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£30ºÐ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¡Ö¤è¤êÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£30ºÐ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¯Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¡È¼Á¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃÆ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¥â¥Î¤ÎºîÉÊ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¡ÈÇ®ÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌò¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¡Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡É¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¹Î©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£10Ç¯ÌÜ¡¢¿´Ë¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢ÍÂ¼¼«¿È¤Î¡È»£µÙ¡É¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤â¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢ ¡ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤âº£¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÂçÀÚ¤µ¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¾å¡¢ÌòÊÁ¤ËÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼«Ê¬¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌò¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¤Î¤È¤¤â¤º¤Ã¤ÈÌò¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âË×Æ¬·¿¤À¡£
¡¡À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢½À¤é¤«¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Çµï¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Ç³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤½¤¦¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡WOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÍÂ¼²Í½ã¤Î»£µÙ¡Ù¤Ï3·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË24»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£Á´8ÏÃ¡£