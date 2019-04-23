¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¥ë¡¼¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¢²áµî¤ËÌõ¤¢¤ê¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ë¡ª
ÊÆABC¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¡Á3¤Ë¤«¤±¤ÆÅÅµ¤¤òÁà¤ë¥¤¥ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥º¤Î¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¡¢ÊÆCW¤Î¿·ºî¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡ØRepublic of Sarah¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆVariety¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØRepublic of Sarah¡Ù¤Ï¡¢¶¯Íß¤Ê¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¼ê¤Ë¤è¤êÇË²õÀ£Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¼ËÄ®¥°¥ì¥¤¥í¥Ã¥¯¤¬ÉñÂæ¡£È¿¹³Åª¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¥µ¥é¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤â¡¢¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤Î¼ã¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿...¡£
¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥µ¥é¤Î·»Ëå¤Ç¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ëÍ¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¥À¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î²áµî¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ËÉé¤Ã¤¿¿¼¤¤½ý¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¥µ¥éÌò¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈÈºáÁÜºº¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¿·¿Ê½÷Í¥¥¹¥Æ¥é¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥é¤Ï¡Ø¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÊÆTNT¤ÎÈÈºá¥É¥é¥Þ¡ØTell Me Your Secrets¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
@roegcohen
ºòÇ¯¡¢ÊÆCBS¤Ç¡ØRepublic of Sarah¡Ù¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó6¤«¤é14¤Þ¤Ç¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡¦¥±¥×¥Ê¡¼°å»Õ¤ò±é¤¸¤¿¥µ¥é¡¦¥É¥ê¥å¡¼¤¬¥µ¥éÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡¥Û¡¼¥à¥º¡õ¥ï¥È¥½¥ó in NY¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞCWÈÇ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤âµÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´¤¤¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬À½ºî¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈÈºáÁÜºº¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Î½÷¡Ù¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¡Á3¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥É¥¦¤ÎÄï¥í¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢CW¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤äÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø7¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:¥ë¡¼¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë(c)NYKC/FAMOUS