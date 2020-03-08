¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×µ¢Ä³Ìò¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡¢½éÂç²Ï¤ÇÂçÌòÃ´¤¦³Ð¸ç
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µÆüÍË20»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£Àï¹ñÉð¾¡¦ÌÀÃÒ¸÷½¨¡ÊÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ë¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤Å¤ëËÜºî¤Ç¡¢ÈþÇ»¤Î¼é¸îÂå¡¦ºØÆ£Æ»»°¡ÊËÜÌÚ²í¹°¡Ë¤ÎÌ¼¡¦µ¢Ä³¡Ê¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀî¸ý½ÕÆà¡£¸÷½¨¤È¤Ï¿ÆÀÌ¶Ú¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¸÷½¨¤Î¼ç·¯¤È¤Ê¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ë²Ç¤°½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¤¬¡¢Àî¸ý¤¬¹Í¤¨¤ëµ¢Ä³Áü¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ»þÂå·à½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¸ý¡£¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÈþÇ»¤òÅý¼£¤¹¤ë¼é¸îÂçÌ¾¡¦ÅÚ´ôÍê½ã¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿µ¢Ä³¡£ÂèÆó²ó¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦Æ»»°¤¬É×¤òÆÇ»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ïµ¢Ä³¤¬Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÒ´ÑÅª¤ÊÌÜ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡Æ»»°¤ò±é¤¸¤ëËÜÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆÇ»¦¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°Ò°µ´¶¤È¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÖµ¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÊÆ»»°¡Ë¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÃÀÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¤Þ¤à¤·¡É¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Àî¸ý¤¬µ¢Ä³¤ò·Áºî¤ë¤¦¤¨¤Ç°ì¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤â¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¼´¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¸¤¤½÷À¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾ï¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¢Ä³¤ò±é¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½÷ÀÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¸÷½¨¤Ø¤ÎÃ¸¤¤Îø¿´¡£¸÷½¨¤È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éµ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ç¡¢¸÷½¨¤ÏÆ»»°¤«¤é¤âµ¢Ä³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ïµ¢Ä³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¯Î¬·ëº§¤È¤·¤Æ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë²Ç¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ð»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸÷½¨¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤È¤Î³ëÆ£¤Ïµ¢Ä³¤Î°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤â¡¢Èà½÷¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¢Ä³¤ÈÆ±¤¸¤¯¸÷½¨¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¶ð¡ÊÌçÏÆÇþ¡Ë¤È¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂæËÜ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¯Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ±»Î¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ð¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ï¡¢µ¢Ä³¤â¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤â¸«¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¿®Ä¹¤Ë²Ç¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¡¢µ¢Ä³¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿®Ä¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç»¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀî¸ý¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¡ÖÀ÷Ã«¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢·é¤¯Êª»ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò¡×¤Èµ¢Ä³Ìò¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÀî¸ý¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Â³¤¡Öº£¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Î¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«¿È¤Î¶ÚÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Çµ¢Ä³¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë