『ウォーキング・デッド』マイケル・ルーカー＆『ハンドメイズ・テイル』アン・ダウドが政治スリラーに出演

マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のヨンドゥ役や、大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』でダリルの兄メルル・ディクソン役で知られるマイケル・ルーカーと、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のリディアおば役で知られるアン・ダウドが、ビル・クリントン元大統領&人気作家ジェイムズ・パタースンによる小説をドラマ化する米Showtimeの『The President Is Missing(原題)』に出演することがわかった。米Varietyが報じている。

『The President Is Missing』の主人公は、前任の大統領が行方不明になったことで思いがけず初任期の半ばにして昇進した、無力で政治的な指針を持たない副大統領のジェイムズ・マーティン。彼はホワイトハウスの内外問わず、世界を脅かす危機や秘密に直面し、彼の周りで渦巻くスキャンダルや陰謀に翻弄され、敵だけでなく味方にも攻撃されてしまう。こうして、副大統領は目立たぬよう政界を生き抜くか、それとも芽生え始めた自尊心に基づいて立ち向かうか、究極の選択を迫られる―というストーリー。

マイケルは、副大統領の保護を担当する特別エージェントのグレッグ・パークスを演じる。副大統領を保護するという不可能な任務をまっとうするために、パークスはかなりの困難を強いられるようだ。

また、デストピアな世界を描く『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で侍女たちを統括するリディアおばを演じ、エミー賞助演女優賞を受賞したアンが、ジェイムズの前任であるジリアン・ストラウド大統領に扮する。彼女は米国初の女性大統領であり、思いやりと信念をもつ人物。

すでにマーティン副大統領役には、アカデミー賞作品賞にノミネートされた映画『グローリー/明日への行進』などに出演している注目俳優デヴィッド・オイェロウォ。また、『プリズン・ブレイク』のポール・ケラーマン役で知られるポール・アデルスタインが、新大統領の賢明で忠実な参謀長役にキャスティングされたことも発表されている。その他、ジャネット・マクティア(『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』)、メディナ・センホア(『Happy!』)、ジーナ・ガレゴ(『GRIMM/グリム』)も出演。

クリントン元大統領とパターソンは、ヘザー・マッカリー(『Persons Unknown 〜そして彼らは囚われた』)と共同で脚本を手掛ける予定。クリストファー・マッカリー(『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』)、アンソニー・ペッカム(『シャーロック・ホームズ』)らが、製作総指揮に名を連ねる。

マイケルは、マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』と続編『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』にヨンドゥ役で出演。『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』にゲストとして登場し、2月14日(金)に冒険ホラーコメディ映画『Fantasy Island(原題)』が全米公開されたばかりだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ウォーキング・デッド』(c)Gene Page/AMC/『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』(c) 2019 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. THE HANDMAID’S TALE is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.