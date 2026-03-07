彼氏と進路が分かれる場合、取り決めておいたほうがいいこと５パターン
進学や就職などで彼氏と別々の道に進むことになった場合、この先の付き合い方について、ある程度ルールを話し合っておいたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏と進路が分かれる場合、取り決めておいたほうがいいこと」をご紹介します。
【１】このまま交際を続ける意思があるのか、お互いに正直に本音を明かす
「お互いに『違う学校になっても頑張る』って覚悟がないと厳しいですよね」（10代女性）など、これを機に交際の本気度を確かめ合うパターンです。クラスメイトや部活仲間など、近い関係で付き合い始めた場合は、離れ離れになることが想像以上のストレスになる可能性があるので、一度真面目に話し合う必要はあるでしょう。
【２】遠距離になるなら、交通費の捻出法などを話し合う
「どっちが会いに行くのか、片方が動くことが多いなら費用負担はどうするか、最初に決めておかないと揉めるもとになります」（20代女性）など、今後かかりそうなコストについて話し合うパターンです。どちらかが転居する予定がある場合は、ただ会うだけでもこれまで以上に交通費がかかるので、負担割合は決めておいてもよさそうです。
【３】連絡やデートの頻度などをざっくり決めておく
「どのくらい頻繁に会うつもりがあるのか、温度差があるとよくないので」（10代女性）など、二人で一緒に過ごす頻度を決めておくパターンです。どんな生活サイクルになるのか、先が読めないうちは、「無理めな設定」よりも「どんなに忙しくても実現可能そうな頻度」にしておくのが無難かもしれません。
【４】友達ができたら、できるだけ紹介し合うことを約束する
「『彼女がいないフリ』をされたら最悪ですからね」（10代女性）など、新しく知り合った人にも自分の存在を明かすように促すパターンです。SNSのプロフィール画像を自分とのツーショット写真にしてもらうなど、周囲の人が自動的に「彼女持ち」と認識するような仕掛けをお願いするのもアリでしょう。
【５】新しく知り合う「異性との交遊」のルールを確認する
「『異性と二人きりで食事はアリかナシか』みたいに、細かいことまで決めておいたほうがいい」（20代女性）など、異性との接し方について「ダメな境界線」を決めておくパターンです。「自分は気にならないからOK」ではなく、相手が気にするかどうかを基準にするのが揉めないための秘訣になりそうです。
前向きな気持ちで新生活に臨むことができるよう、二人とも納得できるようなルールを決めたいものです。（紺野竜平）
