官能的で大胆なシーンから、甘美で幸福感溢れるシーンまで、Filmarksで「ラブシーンが美しい」と高評価される映画を10本セレクトしてご紹介。

『フォレスト・ガンプ/一期一会』などのロバート・ゼメキス監督作。ブラッド・ピット、マリオン・コティヤール出演。

1942年のカサブランカで、重大なミッションを成すため、マックスとマリアンヌは夫婦を装う。極秘諜報員とフランス軍のレジデンスという、決して交わることのない二人だったが、この任務で一気に距離を縮めるのであった。後にロンドンで再開した二人は、自然に愛し合うようになる。しかし、マリアンヌには、誰にも言えない秘密があるのだった……。切なくも美しい秘密の愛の物語。

ハラハラするストーリー展開とは裏腹に、艶やかで甘美なラブシンーンにうっとりする。

『君の名前で僕を呼んで』(2017)

『サスペリア』などのルカ・グァダニーノ監督作。ティモシー・シャラメ、アーミー・ハマー出演。第90回アカデミー賞 脚色賞受賞作品。

1983年、北イタリアの避暑地で、少年エリオは大学院生のオリヴァーと出会う。何気なく一緒に過ごすうちに、エリオはオリヴァーへの気持ちが恋であることを知る。眩しすぎる太陽の中で、激しく恋に落ちるふたり、しかし夏の終わりとともにオリヴァーが去る日が近づいてくる……。

「ひと夏の恋」に漂う爽やかさと儚さが美しいラブシーンを演出。

『アイズ ワイド シャット』(1999)

『シャイニング』などのスタンリー・キューブリック監督作。トム・クルーズ、ニコール・キッドマン出演。

ニューヨークに住む上流階級の夫婦ビルとアリスは、倦怠期を迎えていた。友人のパーティーへ参加したことがきっかけで、二人は危ない未知の世界へと足を踏み込む……。アリスが他の男性と浮気をしているという妄想が止まらなくなったビルは、やがて不幸な事件を発生させることとなる。

当時夫婦だったトム・クルーズとニコール・キッドマンが、過激で刺激に満ち溢れたラブシーンを体当たりで演じたことでも話題となった。

『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)

『パンズ・ラビリンス』などのギレルモ・デル・トロ監督作。サリー・ホーキンス、マイケル・シャノン出演。

1962年、冷戦時。政府の極秘機関で清掃員として働く、耳の不自由なイライザは、孤独な生活を送っていた。ある日、政府の極秘実験で、人間ではない生き物が痛めつけられているのを見てしまう。イライザは彼を助け出し、彼と接するうちに、言葉を超えた愛を知る。人間とそうでない生き物との美しき愛の物語。 真っ直ぐな想いがぶつかり合うラブシーンはとても美しく、観る人々の心をゆさぶる。

『ラブ・アゲイン』(2011)

『フォーカス』などのグレン・フィカーラ、ジョン・レクア監督作。スティーヴ・カレル、ジュリアン・ムーア、ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン出演。

40代のキャルは、妻エミリーの浮気が発覚し、離婚を切り出される。人生のどん底となったキャルは、遊び人のジェイコブからアドバイスをもらい、新しい恋を探すために模索することに……。色気が溢れるライアン・ゴズリングが演じるジェイコブの完璧すぎるラブシーンにも注目な、ハートフルなラブストーリー。

『火口のふたり』(2019)

『さよなら歌舞伎町』などの脚本を担当していた荒井晴彦監督作。直木賞作家の白石一文原作の小説を映画化。柄本佑、瀧内公美出演。

結婚式を控えた直子は、故郷に戻ってきた昔の恋人・賢治と再会する。新しい生活のため片づけていた荷物の中から直子が取り出した1冊のアルバム。そこには一糸纏わぬふたりの姿が、モノクロームの写真に映し出されていた。蘇ってくるのは、ただ欲望のままに生きていた青春の日々。「今夜だけ、あの頃に戻ってみない?」

直子の婚約者が戻るまでの五日間。身体に刻まれた快楽の記憶と葛藤の果てに、ふたりが辿り着いた先とは。

大人のラブストーリーで二人が魅せる大胆なラブシーンは、リアルさもありながら美しいというレビューが多数寄せられた。

『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』(2017)

『ナチュラルウーマン』などのセバスティアン・レリオ監督作。レイチェル・ワイズ、レイチェル・マグアダムス出演。

厳格なユダヤ教徒のロニートとエスティは、互いに惹かれあっていたが、掟で許されてはいなかったため、離れて暮らしていた。しかし、二人は再会することとなる。ずっと閉じ込めていた想いが溢れ出した二人は、信仰と愛の間で葛藤する……。

本能のままに求め合うラブシーンは抑え込まれた想いを解放した瞬間でもあり、官能的でエネルギーに溢れている。

『サード・パーソン』(2013)

『クラッシュ』などのポール・ハギス監督作。リーアム・ニーソン、ジェームズ・ブランコ、ミラ・クニス、オリヴィア・ワイルド、エイドリアン・ブロディ出演。

ニューヨーク、パリ、ローマを舞台に一見関連しないような3組の男女が交錯する物語。小説家やその愛人、ビジネスマン、子供を誘拐された母、息子の親権を争う女優、その元夫。その人々の裏に隠された真実とは? リーアム・ニーソンとオリヴィア・ワイルドの官能的なラブシーンも話題に。

『ナラタージュ』(2017)

『世界の中心で、愛をさけぶ』などの行定勲監督作。島本理生の同名小説を映画化。松本潤、有村架純、坂口健太郎出演。

高校時代、学校に馴染めず孤独だった泉は、自分を救ってくれた先生・葉山に恋をした。葉山への決して叶うことのない恋を忘れようと努めた泉であった。そんな泉は、大学2年生の時に葉山に再会し、彼への想いを再び募らせていく。二人のバスルームでの大胆なラブシーンが話題。教師と生徒という禁断の恋に、胸が苦しくなる作品。

『ピースオブケイク』(2015)

田口トモロヲ監督作。ジョージ朝倉の恋愛コミックを映画化。多部未華子、綾野剛、松坂桃李、菅田将暉、光宗薫出演。

梅宮志乃は浮気によって恋人から振られてしまう。そんな志乃が引っ越した部屋の隣の部屋に、職場の店長・京志郎がいて……。彼に惹かれる志乃だったが、彼には同棲中の彼女がいた。もう恋愛で間違いを犯したくない志乃は、彼への気持ちを断ち切ろうと奮闘する。真っ直ぐな現代女性・志乃演じる多部未華子の、キスシーンやベッドシーンが豊富で話題となった今作品。

【文・くりすちな】

(C)2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.(C)Frenesy, La Cinefacture(C)2017 Twentieth Century Fox(C)2011 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.(C)2019「火口のふたり」製作委員会(C)2018 Channel Four Television Corporation and Candlelight Productions, LLC. All Rights Reserved.(C)Corsan 2013 all rights reserved(C)2017「ナラタージュ」製作委員会(C)2015 ジョージ朝倉/祥伝社/「ピース オブ ケイク」製作委員会

※本記事で紹介する映画は国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」のデータに基づいてセレクトしたものです。