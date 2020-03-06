ÍñÂçÎÌ¾ÃÈñ±þ±ç¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¿æÈÓ´ï¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥¥Ã¥·¥å¡×¤¬ºÌ¤êË¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ä¥Þ¥Í¥³¡Ê@ume_yamaneko¡Ë¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ÍñÂçÎÌ¾ÃÈñ±þ±ç¥ì¥·¥Ô¡Ö¿æÈÓ´ï¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥¥Ã¥·¥å¡×¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Íñ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍñÂçÎÌ¾ÃÈñ±þ±ç¥á¥Ë¥å¡¼✨¿æÈÓ´ï¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥¥Ã¥·¥å¡ªÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÉÔÍ×¡£Íñ¤ÈµíÆý¤È¤´²ÈÄí¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÉáÄÌ¤ÎÌîºÚ¡ª¿·¶Ì¤Í¤®¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÏÀ§ÈóÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤😊Í§¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ½Ð¤·¤¿¤é¡Ö¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¹¥É¾¤Ç¤·¤¿👍✨ https://t.co/0PJWt8ysRy— ¥ä¥Þ¥Í¥³ (@ume_yamaneko) 2020Ç¯3·î3Æü
ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤Çºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¦Æý¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ¦Æý100Õ¡¦¥Á¡¼¥º60¡Á70g¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï5¹æ¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¸þ¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¿æÈÓ´ï¤ò»È¤¦ºÝ¤ÏºàÎÁ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ï¡Ä¡ª¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ª¥à¥ì¥Ä¤À¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ÎÆñµ·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÊüÃÖ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤·Ìý¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Í¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éºî¤ë¿Í¤â¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿💦¤Ã¤Æ¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸Ç¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¢ªÍñ±Õ¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢µíÆý¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÍÏ¤Íñ¤Èº®¤¼¡¢²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿æÈÓ¡£¤¢¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì²á¤®¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â💦ÉÔ°Â¤Ê¤éµíÆý100ml¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Æ¥Á¡¼¥º10gÂ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£— ¥ä¥Þ¥Í¥³ (@ume_yamaneko) 2020Ç¯3·î5Æü
ÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¢ª¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥Ë¥ó¥¸¥óÅù¤Î°òÎà¤äº¬ºÚ¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤¿¤é¤È½Á¤¬½Ð¤ë¡¢¿å¤Ã¤Ý¤¤¢ªÍÕÊªÌîºÚ¤Ê¤É¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯²ÃÇ®¤·½Áµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤— ¥ä¥Þ¥Í¥³ (@ume_yamaneko) 2020Ç¯3·î5Æü
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é