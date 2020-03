3月27日(金)に公開を予定していた『ソニック・ザ・ムービー』の公開延期が決定した。

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

公式サイトより、「3月27日(金)より公開を予定しておりました『ソニック・ザ・ムービー』につきまして、パラマウントスタジオと協議の上、公開延期を決定致しましたことをお知らせ致します」と発表があった。今後の公開予定については、決定次第、公式サイト及び公式SNSにて告知される。

『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツと、『デッドプール』のティム・ミラーがプロデュースし、監督をジェフ・ファウラーが務める本作。日本語吹替版声優として、主人公ソニック役を中川大志、敵対する悪の天才科学者ドクター・ロボトニック役を山寺宏一が演じる。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は近日公開

