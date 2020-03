【アクセスランキング】『HAWAII FIVE-0』は3位...1位と2位は？2月に話題になった海外ドラマ関連記事 TOP 20

海外ドラマNAVI掲載ニュースで、先月最もアクセスの多かった記事を編集部がピックアップ。トップ20をふり返りながら2月の海外ドラマや映画関連の話題をおさらいしてみましょう。先月は人気ドラマのシーズン終了ニュースや、レギュラーキャストの降板決定、さらにアカデミー賞授賞式などもありました。嬉しいニュースや、驚きのニュース、キャストへのインタビュー、イベント取材レポートなど、見逃していた記事はありませんか?

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の20本。



1.『NCIS:LA』しばらくお休みのエリック役に代わり、レギュラーに昇格するのは...?

10シーズンチームのIT担当を務めたエリック役が舞台出演で休暇取得中...その間誰がチームのITを担うのか?気になるキャスティングが明らかに...



2.【ネタばれ】『ウォーキング・デッド』あの二人のベッドシーンはどうやって生まれた?

ついに2月24日(月)より始まった『ウォーキング・デッド』シーズン10後半に登場する二人のキャラクターのベッドシーン。ファンが気になるこのシーンが生まれた背景をキャストとスタッフがコメント。



3.『HAWAII FIVE-0』新レギュラー!?『MACGYVER/マクガイバー』のあの人がシーズン10に出演

残念ながらシリーズ終了が決定した本作だが、最終シーズンとなるシーズン10ではテロ対策チームの一員として新たなキャストが加入することに。



4.【NAVI人気ドラマランキング:アクション編】『NCIS』を抑えて1位に輝いたのは...

海外ドラマNAVIの「視聴記録」機能を使って皆さんのお気に入りの作品をチェック!「アクション編」トップ20のうち1位に輝いたのは?

5.『LUCIFER/ルシファー』ファイナルシーズンのファーストルックが公開&再び救済?!Netflixと米ワーナー・ブラザースと協議中!

シーズン5で幕を下ろす予定の『LUCIFER』にまたもや救世主現る?



6.『グッド・ワイフ』役者にここで会える!メインキャスト6人の出演作品まとめ

7.【今週スタートの海外ドラマ】人気ドラマシリーズの新シーズンが日本上陸(2月24日〜)

8.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のあの捜査官、『グレアナ』ションダ・ライムズのNetflix初ドラマに出演

9.拉致されたレッドの運命は?『ブラックリスト』シーズン7、今春より独占日本初放送!

10.20周年を記念して『CSI:科学捜査班』の続編が製作?! オリジナルキャストがカムバック?!

11. 大人気『シカゴ』シリーズ3作品が、大規模に一挙更新!

12.『リベンジ』『スーパーナチュラル』『ゴッサム』...現実でも付き合っていた!そして今も幸せ♡な海外ドラマスター

13.この謎が解けるか!? アガサ・クリスティー、ホームズファンに贈る極上ミステリードラマ13選

14.『クリミナル・マインド』パジェット・ブリュースター、米CBS『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』シーズン2に出演!

15.『Glee』『ビバヒル』『SUPERGIRL』『ビッグ︎バン★セオリー』...海外ドラマで学ぶ英単語&フレーズ【春夏イベント編】

16.【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』で最後まで生き残ったあの二人、その後どうしてる?同役キャストが語る

17.『HOMELAND』はなぜシーズン8で終わるのか?「利益は大きいが支出も大きい」

18.『スパナチュ』『シカゴ・ファイア』『クリマイ』..."とにかくカッコいい"海ドライケメン祭りが開催!

19.業界視点でズバリ分析!第92回アカデミー賞であの俳優、あの映画が選ばれる理由【前編】

20.全米医療ドラマ史上最長へ!『グレイズ・アナトミー』シーズン16が日本初放送



今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

