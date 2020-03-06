¿¿¤ÃÍç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢Èþ½÷·³ÃÄ¡½¡½¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×Í½¹ð´°À®¡ª¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡Ösumika¡×¤¬Ã´Åö
¡¡ÎµÀ±ÎÃ¤È¸¤»ôµ®¾æ¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡¢¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤Î¶¦±é¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¤ÎËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ösumika¡×¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢Ä«ÈæÆàºÌ¡¢¾®ÁÒÍ¥¹á¡¢ÀÐÀîÎø¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯4·î¤«¤é¡Ögood¡ª¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô460ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢ÃË¤À¤é¤±¤Î¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¸¶°Ë¿¥¤ÈÆ±µéÀ¸¡¦º£Â¼¹ÌÊ¿¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¡£ÎµÀ±¤¬¡È»Ë¾åºÇ¤âÉþ¤òÃå¤Æ¤Ê¤¤¡É¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¸¶¡¢¸¤»ô¤¬°Ë¿¥¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡È»ÄÇ°¤ÊÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¡Éº£Â¼¡¢Í¿ÅÄ¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡È¥¯¡¼¥Ç¥ì¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¸Å¼êÀîÀé¼Ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢Î¥Åç¤Ë¤¢¤ë°ËÆ¦Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿°Ë¿¥¤¬¡¢Ì´¡¢Í§¾ð¡¢Ã¸¤¤Îø¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÁ¥¤Ë¾è¤ë¸÷·Ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Í§¾ð¡¢Îø°¦¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡½¡½Ì´¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄ«¤Ë¡È¿¿¤ÃÍç¤Î¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ë¿¥¤È¹ÌÊ¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´¿È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¡ÈPeek a Boo¡Ê¥Ô¡¼¥«¥Ö¡¼¡Ë¡É¤Ø¡ª¡×¤È°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÎµÀ±¤È¸¤»ô¤Ï¡¢¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤¬¸«¤Æ¤âÀ¨¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÎµÀ±¡Ë¡¢¡Ö¤â¤¦Á°¥Õ¥ê¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¤»ô¡Ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àé¼Ó¤Î»Ð¤Ç¥·¥¹¥³¥ó¤Î¸Å¼êÀîÆà¡¹²Ú¤ò±é¤¸¤ëÄ«ÈæÆà¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë½ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍç¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡¢¡£ºÇ½é¤ÏÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎµÀ±¤¯¤ó¤È¸¤»ô¤¯¤ó¤Ï¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½Ò²û¡£ÃËÃ£¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤Èþ¿Í¡¦ÉÍ²¬°´Ìò¤Î¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÏÃ¤ÇÈó¸½¼ÂÅª¤Ê»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥«¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢»£±ÆÃæ¤â¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¾Ð¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢Âç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ¥ä¥Ð¤á¥®¥ã¥ë¡¦µÈ¸¶°¦ºÚ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥±¥Ð»Ò¡ËÌò¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¡ØÀÄ½Õ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°±Ç²è¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿ë¤Ë¥¥é¥¥é¤ÊÀÄ½Õ·²ÁüºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È»£±Æ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤âÍç¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤°¤é¤ó¤Ö¤ë°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²Æ¤òÎø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¸Å¼êÀî»ÐËå¤ÎÉã¿Æ¡¦ÅÐ»ÖÉ×Ìò¤Î¹âÅè¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡Ø¤³¤ì¤À¡ª¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¨¤¿Æ÷¤¤¤È¥à¥ó¥à¥ó¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ösumika¡×¤Ï¡¢½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÀä¶«¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤òÄó¶¡¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÊÒ²¬·òÂÀ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡ª¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«Á°¤«¤é¤³¤ì¤À¤±ÂçÀª¤ÎÊý¤¬¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¾×·âºî¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¤Ê¤é¤¨¡¢²£¤ËÂ·¤¨¤ò¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤òÁ´°÷¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¤Ï¡¢5·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£