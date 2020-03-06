²Öß·¹áºÚ¡¢¥¢¥á¥³¥ßºîÉÊ½éÄ©Àï¤Ë´î¤Ó¡¡¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª
¡¡DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡×¤Î¸ø³«µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¤Ý¤è¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¤¬½ÐÀÊ¡£¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÎø¿Í¥Ï¡¼¥ì¥¤¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£²Öß·¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÆæ¤Î¥À¥¤¥ä¤òÅð¤ó¤À¾¯½÷¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥±¥¤¥ó¤Î¿á¤ÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¥Ï¡¼¥ì¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤éÇ¾Æâ¤¬¥Ï¡¼¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ë¥Ï¡¼¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¼¤á¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Î³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥á¥³¥ßºîÉÊ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ËÄ©Àï¤·¤¿²Öß·¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥á¥³¥ß¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥¤¤¬·ºÌ³½ê¤ÇË½¤ì²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Å¨¤ò¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥Ã¥¿¤È¤Ê¤®ÅÝ¤¹¥Ï¡¼¥ì¥¤¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡È²ÚÎï¤Ê¤ë¡É¤È¤ÏÀµ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÈÊÌ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ì¥¤¤¬È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¼ºÎø¤·¤ÆÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ï¤æ¤¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡¡¤É¤Î½÷¤Î»Ò¤âÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢È±ÀÚ¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡×¤Ï3·î20Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡£