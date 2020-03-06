µÈÂôÎ¼¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÂç³ØÀ¸Ìò¤Ç¿ùºé²Ö¤È±Ç²èW¼ç±é¡Ö±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Ç¤ÎÊú¤¨Êý¡×
¡¡¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½»Ìî¤è¤ë»á¤Î5ºîÌÜ¤Î¾®Àâ¡ØÀÄ¤¯¤ÆÄË¤¯¤ÆÀÈ¤¤¡Ù¤¬¡¢µÈÂôÎ¼¤È¿ùºé²Ö¤ÎW¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÈÂô±é¤¸¤ëÂç³Ø¤ÎÀÄÇ¯¤¬¥¦¥½¤È°°Õ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÉü½²¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÀÄ½Õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸ø³«¤Ï8·î28Æü¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤ï¤¨¡Ä¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤ëµÈÂôÎ¼
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2018Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢½»Ìî»á¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¼«¿®¤¬¤¢¤ëºÇ¹â·æºî¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ØÆó½½ºÐ¤¬°ìÈÖÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¡Ù¤Ë¤âµ±¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡×¤È¡Öµï¾ì½ê¡×¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¡¦ÅÄÃ¼Éö¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎ©¤ÁÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤òµÈÂô¤¬±é¤¸¤ë¡£¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½©¹¥¼÷Çµ¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤È¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¡£
¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÆ±»Î¤¬¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥â¥¢¥¤¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤â¡¢½©¹¥¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Éö¤ÏÅÜ¤ê¡¢Áþ¤·¤ß¡¢ÏÄ¤ó¤À´¶¾ð¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤¡¢½©¹¥¤¬¤«¤Ê¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÀÄ½ÕºÇ¸å¤Î³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Ç¤ÎÊú¤¨Êý¡¢¶þÀÞ¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿Ìò¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤«¤é·ù¤ï¤ì¤½¤¦¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¿ùºé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â½©¹¥Æ±ÍÍ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤ÏÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢º£²ó¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª¼Çµï¤ò½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùºé¤Ï¡Ö½»Ìî¤è¤ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡Ø¤â¤·¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡½»Ìî»á¤Ï¡ÖÊª¸ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢ÀÄ¤µ¤âÄË¤µ¤âÀÈ¤µ¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤ÆÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤ï¤¨¡Ä¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤ëµÈÂôÎ¼
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2018Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢½»Ìî»á¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¼«¿®¤¬¤¢¤ëºÇ¹â·æºî¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ØÆó½½ºÐ¤¬°ìÈÖÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¡Ù¤Ë¤âµ±¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡×¤È¡Öµï¾ì½ê¡×¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¡¦ÅÄÃ¼Éö¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎ©¤ÁÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤òµÈÂô¤¬±é¤¸¤ë¡£¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½©¹¥¼÷Çµ¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤È¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¡£
¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÆ±»Î¤¬¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥â¥¢¥¤¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤â¡¢½©¹¥¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Éö¤ÏÅÜ¤ê¡¢Áþ¤·¤ß¡¢ÏÄ¤ó¤À´¶¾ð¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤¡¢½©¹¥¤¬¤«¤Ê¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÀÄ½ÕºÇ¸å¤Î³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Ç¤ÎÊú¤¨Êý¡¢¶þÀÞ¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿Ìò¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤«¤é·ù¤ï¤ì¤½¤¦¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¿ùºé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â½©¹¥Æ±ÍÍ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤ÏÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢º£²ó¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª¼Çµï¤ò½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùºé¤Ï¡Ö½»Ìî¤è¤ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡Ø¤â¤·¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡½»Ìî»á¤Ï¡ÖÊª¸ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢ÀÄ¤µ¤âÄË¤µ¤âÀÈ¤µ¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤ÆÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£