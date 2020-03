2020年3月に全国のゲームセンターなどに登場する「リラックマ」のプライズグッズをご紹介します。

大きなサイズのぬいぐるみやローズボアのかわいい桜色ぬいぐるみのほか、持ち歩きに便利なジュエリーケースなどが登場します!

リラックマ「2020年3月プライズグッズ」

ゲームセンターなどのクレーンゲームでゲットできる「プライズグッズ」

2020年3月登場の「リラックマ」のプライズグッズは「桜リラックマ」のローズボアぬいぐるみ、まあるいフォルムがかわいいぽてころんぬいぐるみBIG、おしゃれなジュエリーケースのほか、ラウンドワン限定のとってもキュートなデザインのぬいぐるみBIGが登場します!

※新型コロナウィルスの影響により、ゲームセンターなどでは一部臨時休業や営業制限等行われています。

※導入店舗の営業状況につきましては各店舗にお問い合わせのうえ、お出かけください。

ラウンドワン限定「リラックマ いつでもいっしょリラックマ ぬいぐるみBIG」

発売日:2020年3月4週より順次登場予定

取扱店舗:全国のラウンドワン

種類数:3種

「いつでもいっしょリラックマ」テーマの、とってもキュートなデザインのぬいぐるみBIGです。

「リラックマ」や「コリラックマ」「チャイロイコグマ」が、おしゃれなお洋服を着こなしています☆

ラウンドワン店舗でしか手に入らない為、ぜひ3種類そろえたいレアぬいぐるみです。

リラックマ 桜リラックマ ローズボアぬいぐるみXL プレミアム&リラックマ 桜リラックマ ローズボアぬいぐるみ

発売日:2020年3月1週より順次登場予定

取扱店舗:全国のゲームセンター

種類数:ローズボアぬいぐるみXL プレミアム1種/ローズボアぬいぐるみ5種

人気の「桜リラックマ」が2020年は2アイテム登場!

ローズボア生地でとっても触り心地がいいぬいぐるみです。

リラックマ ぽてころんぬいぐるみBIG

発売日:2020年3月1週より順次登場予定

取扱店舗:全国のゲームセンター

種類数:2種

全長約24cmのぽてころんぬいぐるみがBIGサイズで新登場!

ぽてっとしたまあるいフォルムがとってもキュートです。

リラックマ Rilakkuma Style ジュエリーケース

発売日:2020年3月4週より順次登場予定

取扱店舗:全国のゲームセンター

種類数:2種

レザー風鏡付きジュエリーケースが、おしゃれな「リラックマスタイル」デザインで登場!

お気に入りジュエリーの収納に便利です。

携帯にも便利なサイズ。

春らしい桜リラックマのぬいぐるみや、おしゃれなジュエリーケースなどわくわくするグッズが盛りだくさん!

全国のゲームセンターなどで2020年3月に登場する、リラックマのプライズグッズの紹介でした。

※発売日については予告なく変更する場合がございます。

※各アイテムの導入のタイミングは店舗によって異なります。

※景品は無くなり次第終了となります。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

