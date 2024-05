ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、溜まった写真を1冊にすっきりとまとめることができる、ディズニーデザイン「600枚収納アルバム」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「600枚収納アルバム」

© Disney

© Disney / Pixar

価格:3,990円(税込)

収納可能サイズ:はがきサイズ対応(約102×152mm)以内

本体サイズ:約36.3×33×5(厚さ)cm

製品重量:約1.7kg

収納方式:ポケット式

付属品:インデックスシール・2枚

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

1見開きに12枚の写真や年賀状、ポストカードなどが収納できるアルバム。

写真を収納しやすいポケット式で、整理に役立つインデックスシールも付いています!

さらに、表紙裏にはディスクポケット付きで、データもこの1冊に収まります。

黒い台紙なので、写真が映えるのもポイント☆

デザインは全部で10種類がラインナップします。

くまのプーさん(ハート)

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ラブリーなテイストの「くまのプーさん」のアルバム。

ハートのバルーンでいっぱいの表面には、「くまのプーさん」とお友達の「ピグレット」がデザインされています!

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裏面には様々な表情の「くまのプーさん」の姿が☆

ミッキー&ミニー(サーカス)

© Disney

塗り絵風デザインがオシャレな「ミッキーマウス&ミニーマウス」のアルバム。

サーカスがモチーフになっています☆

© Disney

裏面には仲良く手をつないでデートを楽しむ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿も!

ミッキー&ミニー(スター)

© Disney

ロマンティックな星空がデザインされた「ミッキーマウス&ミニーマウス」のアルバム。

星空を見上げる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットに、ミッキーシェイプの星座にも注目です☆

© Disney

裏面にもラブラブな「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿が!

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar © POOF-Slinky, LLC

MR.POTATO HEAD &MRS.POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission.

© Hasbro. All Rights Reserved.

背面に雲柄をあしらった、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのアルバム。

おもちゃ箱から飛び出す「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちはデフォルメタッチで描かれています☆

© Disney / Pixar © POOF-Slinky, LLC

© Hasbro. All Rights Reserved.

裏面にはキャラクターたちのお顔がぎっしり☆

「ウッディ」や「バズ」、「ジェシー」から、「レックス」や「ハム」、「ブルズアイ」や「スリンキー・ドッグ」まで。

チップ&デール

© Disney

ぷっくりほっぺがチャーミングな「チップ&デール」デザインのアルバム。

お揃いのポーズが愛くるしい!

© Disney

裏面にも「チップ」と「デール」の仲良しな姿がたっぷりとデザインされています☆

くまのプーさん(森)

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

柔らかいタッチがポイントの『くまのプーさん』デザインのアルバム。

表面には森の中をお散歩する「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の姿が、

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裏面は絵本風のデザインになっています。

あたたかみのある色合いなのも素敵!

アナと雪の女王(ネイビー)

© Disney

ネイビーが基調で上品な雰囲気の『アナと雪の女王』のアルバム。

表面には背中を合わせて立っている姿が可愛らしい「アナ」と「エルサ」の姿がデザインされ、縁や背面に模様がずらりとあしらわれています。

© Disney

裏面には、雪だるま「オラフ」のシルエットも☆

「オラフ」のキュートな表情にほっこりとします。

ミニーマウス(レッド)

© Disney

鮮やかな赤を基調とした「ミニーマウス」デザインのアルバム。

リボンを結んでおめかしをしている「ミニーマウス」の姿に、背面には小ぶりなドット柄が施されています!

© Disney

また裏面には、カラフルなドットがあしらわれたぷっくりリボンのアートがデザインされています。

カーズ

© Disney / Pixar

イメージカラーの赤が基調でインパクト抜群な、ディズニー&ピクサー『カーズ』のアルバム。

中央には、主人公「ライトニング・マックィーン」のカッコイイ姿が、そして「ジャクソン・ストーム」や「クルーズ・ラミレス」の姿もデザインされています☆

© Disney / Pixar

裏面にはロゴやシルエット、市松模様の旗などのモチーフが◎

表面も裏面も『カーズ』の世界観でいっぱいです。

ピーター・パン

© Disney

ロマンティックな雰囲気の『ピーター・パン』デザインのアルバム。

「ピーター・パン」、「ティンカー・ベル」、「ウェンディ」、「ジョン」、「マイケル」が夜空を飛ぶ、劇中にも登場する名シーンを表現しています☆

© Disney

裏面には窓のアートと、「ティンカー・ベル」のシルエットが。

キラキラと舞うピクシーダストも素敵です。

表紙裏には便利なディスクポケットが付いているので写真と一緒に保管することができます。

それから、見開きには12枚収納が可能!

ハガキサイズまで収納できるので、写真はもちろん、L版サイズの写真整理やポストカードや年賀状などの収納にも使えます。

また黒い台紙なので、写真が映えます☆

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイトルが書き込めるので、誰の、どの時期の写真が入っているのか一目で把握できます。

© Disney

© Disney / Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、1冊につき2枚のインデックスシール付き。

『トイ・ストーリー』、「チップ&デール」、「ミッキー&「ミニー(サーカス)」、「くまのプーさん(ハート)」、「ミッキー&ミニー(スター)」は、カラフルなミッキーモチーフデザイン、

© Disney

© Disney / Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん(森)」と「ミニーマウス(レッド)」、『ピーター・パン』、『カーズ』、『アナと雪の女王(ネイビー)』には、ドットやチェック柄などがあしらわれた幾何柄のインデックスシールが付いてきます。

選べるキャラクターが多いので、目的別に複数買いもオススメ。

溜まった写真を1冊にすっきりとまとめることができる、ディズニーデザインの「600枚収納アルバム」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズや『カーズ』や『アナと雪の女王』など全10種類!ベルメゾン ディズニー「600枚収納アルバム」 appeared first on Dtimes.