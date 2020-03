"スーパーガール"第一子妊娠！シーズン6はどうなる?!

米CWの大人気DCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』で、主人公スーパーガールことカーラ・ダンバース(ゾー=エル)に扮するメリッサ・ブノワが、この度、第一子を妊娠したことが明らかになった。米TV Lineなどが報じている。

メリッサは、『SUPERGIRL』にシーズン2から出演したモン=エル役のクリス・ウッド(『ヴァンパイア・ダイアリーズ』)と共演をきっかけに付き合い、昨年結婚した。

3月4日(水)、自身のInstagramに犬を抱える夫クリスと登場したメリッサは、新生児用の青い洋服を持っている写真を投稿。「わんちゃんじゃない子どもが我が家にもうすぐ来るわ! クリスは元々昔ながらのお父さんぽい人だけど、やっと本当にパパになるわよ!」とコメント。青いシャツを持っているところを見ると、生まれてくる子の性別は男の子かもしれないが、その点については発表していない。

Melissa Benoist(@melissabenoist)がシェアした投稿 - 2020年 3月月4日午前11時04分PST



現在米国では『SUPERGIRL』シーズン5が放送中で、春にはシーズンフィナーレを迎える。シーズン6の更新も決まっているが、このことで次のシーズンに影響が出るのかは現時点では定かではない。

二人は2019年9月1日、米ロサンゼルス郊外のオーハイで挙式。プール沿いのアウトドアで結婚式を挙げた二人の誓いの言葉は短く、わずか15分で終わったと関係者は伝えている。拍手と歓喜の声に満ち溢れたアットホームな式には、本作で監督を務めるケヴィン・スミスやサマンサ・アリアス/レイン役のオデット・アナブル(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』でクリスと共演したステファン・サルバトーレ役のポール・ウェズレイらが参列していた。

昨年2月にメリッサは婚約したことをInstagramで報告。そのおよそ半年後に結婚し、そしてその半年後の懐妊発表となった。

メリッサは、ミュージカル学園ドラマ『Glee/グリー』にマーリー・ローズ役で出演し、その歌声で知名度を上げた。そこで共演したライダー・リン役のブレイク・ジェナーと2013年6月に結婚したが、2016年12月に離婚を申請。二人の間には子どもはいなかった。

出産時期と重なるであろうシーズン6の撮影への影響が気になるところだが、ともあれ嬉しいニュースだ。シーズン4がAXNにて3月21日(土)より放送スタート。Huluではシーズン1〜3が配信中。

メリッサ&クリス、おめでとう!(海外ドラマNAVI)



