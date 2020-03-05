豆腐で飯を喰らいにいくレシピ「豆腐だけごはん」がネットで話題に「トロフワな豆腐がめちゃ旨」
急遽自宅でご飯を作らねば……！ とバタバタしている方。
とりあえずお豆腐とご飯があれば完成するレシピ「豆腐だけごはん」はいかがでしょうか。
主材料1つで楽ウマ！しかない料理を開発するイガゴー (@gogoigarashi)さんのレシピツイートがTwitterで話題になっています。
これ豆腐で飯を喰らいにいくレシピ。
トロフワな豆腐がめちゃ旨…
ご飯みるみる消えてきます
【豆腐だけごはん】
豆腐300gに塩ひとつまみふりペーパーで包み3分チンし角切り。ごま油大1、おろし生姜小1、麺つゆ大1/2、みそ小1、豆腐を混ぜ炒めご飯にのせごま油かける。#しかない料理 #簡単レシピ pic.twitter.com/sSnS0D3PAu
— 主材料1つで楽ウマ！しかない料理のイガゴー＠新刊発売中 (@gogoigarashi) February 25, 2020
これ豆腐で飯を喰らいにいくレシピ。
トロフワな豆腐がめちゃ旨…
ご飯みるみる消えてきます
【豆腐だけごはん】
豆腐300gに塩ひとつまみふりペーパーで包み3分チンし角切り。ごま油大1、おろし生姜小1、麺つゆ大1/2、みそ小1、豆腐を混ぜ炒めご飯にのせごま油かける。
と、主材料1つで楽ウマ！しかない料理のイガゴー＠新刊発売中 (@gogoigarashi)さんのレシピ動画ツイート。
投稿されたレシピを見ていくと、
塩ひとつまみふって
ペーパーで包み3分チンし角切り。
ごま油大1、おろし生姜小1、麺つゆ大1/2、みそ小1、といった調味料と豆腐を混ぜ炒めて……。
ご飯の上に乗せれば完成。ご飯がすすみそう！
Twitter上では
・美味しかったです！
・厚揚げでやっても美味しそう
とコメントが寄せられていました。
※画像提供：
主材料1つで楽ウマ！しかない料理のイガゴー＠新刊発売中 (@gogoigarashi)さん
https://twitter.com/gogoigarashi