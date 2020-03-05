急遽自宅でご飯を作らねば……！　とバタバタしている方。

とりあえずお豆腐とご飯があれば完成するレシピ「豆腐だけごはん」はいかがでしょうか。

主材料1つで楽ウマ！しかない料理を開発するイガゴー (@gogoigarashi)さんのレシピツイートがTwitterで話題になっています。

これ豆腐で飯を喰らいにいくレシピ。

トロフワな豆腐がめちゃ旨…
ご飯みるみる消えてきます

【豆腐だけごはん】

豆腐300gに塩ひとつまみふりペーパーで包み3分チンし角切り。ごま油大1、おろし生姜小1、麺つゆ大1/2、みそ小1、豆腐を混ぜ炒めご飯にのせごま油かける。

と、主材料1つで楽ウマ！しかない料理のイガゴー＠新刊発売中 (@gogoigarashi)さんのレシピ動画ツイート。

投稿されたレシピを見ていくと、

塩ひとつまみふって

ペーパーで包み3分チンし角切り。

ごま油大1、おろし生姜小1、麺つゆ大1/2、みそ小1、といった調味料と豆腐を混ぜ炒めて……。

ご飯の上に乗せれば完成。ご飯がすすみそう！

Twitter上では

・美味しかったです！
・厚揚げでやっても美味しそう

とコメントが寄せられていました。

※画像提供：
主材料1つで楽ウマ！しかない料理のイガゴー＠新刊発売中 (@gogoigarashi)さん
https://twitter.com/gogoigarashi

―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』