ニコラス・ケイジ(56)といえば、『コン・エアー』(1997)や『フェイス/オフ』(1998)など数々のヒット作に主演し、1996年には『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したこともある、ハリウッドのトップスター。

そんなニコラスが最近、連日のようにある日本人女性とデートを重ねていると、海外メディアが報じています。

その女性の名は、リコ・シバタさん(26)。

#nicolascage e #RikoShibata estão em movimento. O ator de 56 anos e sua nova namorada foram vistos chegando ao aeroporto JFK na sexta-feira (28 de fevereiro) em Nova York. #celebrity #celebridades #celebrities #celeb #celebritynews #celebrityfanpage #celebridade