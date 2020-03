『NCIS』トニー役マイケル・ウェザリーのお気に入りの部屋「局長室は好きじゃない」

全米TVドラマ視聴者数ナンバー1を誇る、NCIS(海軍犯罪捜査局)の活躍を描く犯罪捜査ドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』。シーズン10のDVDリリースを記念して、トニー役のマイケル・ウェザリーがお気に入りの部屋と好きじゃない部屋を明かすおもしろ映像が解禁された。

モンテカルロ・テレビ祭で、世界で最も視聴されるTVシリーズに贈られる「国際テレビ視聴者賞」を3度受賞した『NCIS』。マーク・ハーモン演じるギブス率いる犯罪捜査チームがアメリカ海軍やアメリカ海兵隊がかかわる事件を追う人気シリーズ。シーズン10は、ギブスやジヴァ(コート・デ・パブロ)に大きな変化をもたらす波乱のシーズンだ。

今回シーズン10のDVDリリースを記念して、DVD‐BOX PART2に収録されている特典映像「NCISがこだわる10項目」の一部が公開された。シーズン1から出演するアンソニー・"トニー"・ディノッゾを演じるマイケル・ウェザリーが好きな場所と好きじゃない場所を明かすインタビュー映像だ。

「MTAC(CIA、FBI、DEA及びインターポールや国務省、陸海空軍などの主要機関と映像、音声で通信する機能を有する中枢のシステム)は広くて寂しい部屋だ。壁が防音になっていて、部屋の中心で大画面に話していると、孤独を感じるから好きじゃない」と告白。さらに検査室も死について考えさせられるため、同様にお好みではないよう。

一方、「彼女がいるから面白い場所」とお好みの場所として挙げたのが、ポーリー・ペレット演じるアビーのラボ。さらに、取調室と取調観察室は「どちらも不愉快極まりないね」と断言し、さらに「局長室も好きじゃない」とキメ顔するマイケルが最高にユニークだ。また、ギブスの家や地下室についても吐露するマイケル。「ギブスの家や地下室にいると、悲しい気持ちになる」

そんな彼が2番目に好きだと挙げたのは捜査本部。「いつも活気があふれているし、楽しい。ショーン(・マーレイ/マクギー役)やコート(・デ・パブロ/ジヴァ役)、マーク(・ハーモン/ギブス役)がいるからね」と嬉しそうに語る。そして極めつけは「僕が一番好きな場所は誰も予想できない。賭けてもいいよ」と当てられないと自信満々。



彼のお気に入りの場所を確かめるべく、DVDの特典映像をチェックしてみては。

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン10 商品情報

・DVD-BOX PART1(7,350円+税)...好評リリース中

・DVD-BOX PART2(7,350円+税)...3月4日(水)リリース

・レンタルDVD VOL.1〜6 好評レンタル中

・レンタルDVD VOL.7〜12 3月4日(水)リリース

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン10を見た後は、【海外ドラマNAVI作品データベース】で視聴記録を付けよう!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン10 (c) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc.

All Rights Reserved.