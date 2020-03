【今週末の新作映画】海外ドラマ俳優が映画でも魅了

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 3月6日(金)からはこちらをご紹介。

■3月6日(金)『ジュディ 虹の彼方に』

レネー・ゼルウィガーがアカデミー賞主演女優賞を受賞。ハリウッド黄金期を象徴する映画『オズの魔法使』で17歳にして一躍スターダムを駆け上がったジュディ・ガーランが再起をかけて挑んだロンドン公演の日々を鮮烈に描く。

かつてはミュージカル映画の大スターとしてハリウッドに君臨していたジュディ。しかし、年齢と共に映画出演のオファーも途絶え、今では巡業ショーで生計を立てている。住む家もなく借金は膨らむばかりで、まだ幼い息子をやむなく元夫に預けた彼女は、1968年、ロンドン公演をするために独り旅立つ。だが、一歩ステージに上がると、たちまちディーバと化して観客を魅了する。ショーは大盛況でメディアの評判も上々で、新しい恋とも巡り会い、明るい未来に心躍るジュディだが...。

その他の出演者:ジェシー・バックリー(『チェルノブイリ』)、フィン・ウィットロック(『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズ)、ルーファス・シーウェル(『高い城の男』)、マイケル・ガンボン(『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』『ハリー・ポッター』シリーズ)、ロイス・ピアソン(『ウィッチャー』)

■3月6日(金)『スペンサー・コンフィデンシャル』

Netflixオリジナル映画。『ローン・サバイバー』や『マイル22』などのマーク・ウォールバーグとピーター・バーグが5度目のタッグを組む、痛快サスペンス・アクション超大作。

5年の服役から出所したスペンサー(マーク『テッド』)は、頑固者で喧嘩っ早い、粗野な男だが実は正義感溢れる元警察官。5年という歳月で彼女から見切りを付けられてしまい部屋を追い出され、スペンサーはひょんなことからホーク(ウィンストン・デュークは『ブラックパンサー』)と同居することに。そして二人は投獄されるきっかけとなった殺人事件の謎を調査していく。隠された真実とその裏にうごめく陰謀を暴き出そうとし、裏社会の口封じのターゲットになってしまう。

その他の出演者:アラン・アーキン(『コミンスキー・メソッド』)、マイケル・ガストン(『LEFTOVERS/残された世界』『メンタリスト』)、イライザ・シュレシンガー、ポスト・マローン(グラミー賞ノミネート)

Photo:

『ジュディ 虹の彼方に』(c) Pathe Productions Limited and British Broadcasting Corporation 2019/Netflixオリジナル映画『スペンサー・コンフィデンシャル』/『チェルノブイリ』(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./Netflixオリジナルドラマ『コミンスキー・メソッド』