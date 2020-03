ハーレイ・クインをさらに進化させた個性派揃いのチームの誕生秘話とは？『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』

2016年公開の映画『スーサイド・スクワッド』で大人気となったキャラクター、ハーレイ・クインを主人公に据えた最新作『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が、3月20日(金・祝)より全国公開となる。本作で主演・プロデューサーを兼任したマーゴット・ロビーが、ハーレイ率いるチーム"バーズ"の誕生秘話を明かしている。また、その注目メンバーの姿を捉えた場面写真も到着したので合わせてご紹介しよう。

今回のハーレイ・クインは、恋人のジョーカーと別れた後、謎のダイヤを盗んだ少女を狙う宿敵ブラックマスクに立ち向かうべく、自らがリーダーとなり、打倒ブラックマスクの合言葉で結ばれたチーム、"バーズ"を結成する。そのメンバーは、超高音波の歌声を持つ歌姫ブラックキャナリー、出世から見放されたゴッサム市警のはぐれ者刑事レニー・モントーヤ、マフィア一家に生まれ暗い過去を持つ殺し屋ハントレスと、個性豊かなキャラクターばかり。

マーゴットによれば、"バーズ"誕生のきっかけはプライベートにあったそう。「私は実生活で、いつもガール・ギャング(女の子の仲間たち)と一緒にいることに気づいたの。個性豊かな彼女たちといつも遊んでるのよ。でも、スクリーン上でガール・ギャングはほとんど見たことがない。だから、すべての発端は"ハーレイの傍にはガール・ギャングがいるべき"ということだった。そこから始まったの」

プロデューサーのスー・クロールも、マーゴットのコメントを裏づける。「本作はまさに、女の子のギャング映画。このアイディアはマーゴットが『スーサイド・スクワッド』の撮影している時に生まれたものよ。だから、始まりはかなり前なの」

マーゴットは着想が生まれた時について「『スーサイド・スクワッド』を撮影している時、『Gotham City Sirens(原題)』や『Birds of Prey(原題)』をはじめ、あらゆるハーレイ・クインやスーサイド・スクワッドに関するコミックを読んだわ」と、コミックからも多くのインスピレーションを受けていたことを振り返る。マーゴットが長年構想を温めていた、ガール・ギャングが繰り広げる物語に注目だ。

今回合わせて到着したのは、そんな"バーズ"の一員、殺し屋のハントレスの場面写真。演じるメアリー・エリザベス・ウィンステッドといえば、アクション映画『ダイ・ハード4.0』で主人公ジョン・マクレーンの娘ルーシーを演じたほか、クエンティン・タランティーノ監督のアクションホラー映画『デス・プルーフ in グラインドハウス』やウィル・スミスが一人二役を演じたアクション映画『ジェミニマン』にも出演しており、豊富なアクション経験を持つ。また、本作の悪役ブラックマスク役のユアン・マクレガーと、犯罪ドラマ『FARGO/ファーゴ』シーズン3での共演をきっかけに交際していることでも話題だ。

ハーレイ率いるクセ者だらけの最凶チームが暴れまくる『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』(配給:ワーナー・ブラザース映画)は、3月20日(金・祝)より全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. BIRDS OF PREY and all related characters and indicia © & TM DC Comics.