·Ú¾É¼Ô¡¢µ¤ÉÕ¤«¤º´¶À÷³ÈÂç¡¡ÀìÌç²È²ñµÄ¡¢¼ã¼Ô¤ËÃí°Õ´µ¯
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤Ï2Æü¡¢¡Ö·Ú¾É¼Ô¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¼ã¼Ô¤«¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á30Âå¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÉ÷ÄÌ¤·¤¬°¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«²ò¤Ï¡¢´¶À÷¤Î³ÈÂç¤¬Â³¤¯ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë70¿Í°Ê¾å¤Î´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£