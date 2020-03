『HAWAII FIVE-0』チン・ホー・ケリー役のダニエル・デイ・キム、シリーズ終了にコメント

ハワイ州知事直属の特別捜査チーム、FIVE-0の活躍を描く大人気の常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。本国で放送中のシーズン10をもって幕を閉じることが現地時間2月28日(金)に発表されファンに衝撃が走ったが、本作にチン・ホー・ケリー役で7シーズンにわたり出演していたダニエル・デイ・キムが古巣の人気ドラマ終了に想いを寄せている。



2010年から『HAWAII FIVE-0』に出演していたダニエル。当時は今ほどハリウッドでキャスティングのダイバーシティ(多様性)が意識されていなかったが、本作には当初からダニエルのほかにもコノ役のグレイス・パークや検視官マックス役のマシ・オカといったアジア系俳優が数多く出演し、ドラマ界でもひと際目立つシリーズとなっていた。

シリーズ終了が発表された翌29日(土)、ダニエルは自身のTwitterにこう投稿した。

「#H50終了の知らせを聞いてとても残念に思います。本作は何百人もの人々(や多くの友人)への雇用を生み出しただけでなく、計り知れない経済効果を島へもたらしました。そしてそれ以上に、ハワイで暮らす人々に、この作品はとても愛されていました。番組は終わりますが、『HAWAII FIVE-0』が築いてきたものは永遠です。アロハ・オエ」

本作降板後、ダニエルは俳優としてだけでなくプロデューサーとしても活躍の場を広げている。韓国の人気ドラマの米版リメイクとなる医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』では製作総指揮を務め、さらにシーズン2でジャクソン・ハン医師役で出演も果たしていた。こちらは現在シーズン3が全米で放送中だ。(海外ドラマNAVI)

