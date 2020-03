『リーサル・ウェポン』のあの人、英ドラマの米版リメイクでFOXにカムバック！

大ヒットアクション映画をTVシリーズ化した米FOXのドラマ『リーサル・ウェポン』。待望のTVシリーズ化とあって期待値は高く、シーズン1からフルシーズン製作されるほどの反響があった本作だが、キャストの解雇や降板劇に悩まされ、昨年シーズン3をもって残念ながら幕を閉じていた。そんな本作から、英ドラマの米版リメイクとなる『This Country(原題)』でFOXにカムバックするキャストが明らかとなった。米TV Lineなど複数のメディアが報じている。

オリジナルシリーズの公式概要では、「田舎町に住む従姉妹ケリーとスラッグが夢を追い求めてチャレンジに直面し、冷凍ピザをめぐって戦う姿が描かれる」と紹介されている。

今回発表された出演キャストは、ドラマ版『リーサル・ウェポン』シーズン3でウェスリー・コール役を演じたショーン・ウィリアム・スコット。彼はコミュニティのリーダーで、従姉妹にとって父親的存在の牧師ジョーを演じる。最近ミネソタ州ミネアポリスから引っ越して来たジョーは、従姉妹の悪ふざけに忍耐の限界を試されながらも、楽観主義を貫いて二人のお手本になろうと決心するという役どころだ。

『SEX AND THE CITY』や『キャシーのbig C いま私にできること』を手掛けたジェニー・ビックスが脚本・製作総指揮を担う。パイロット版でメガホンを取り製作総指揮も兼任するのは、リブート版『ゴースト』や『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』で監督を務めたポール・フェイグ。

ショーンは、『リーサル・ウェポン』を解雇されたマーティン・リッグス役のクレイン・クロフォードに代わってシーズン3より登板したが、残念ながらシリーズは同シーズンで幕を閉じた。

青春コメディ映画『アメリカン・パイ』シリーズのスティーブ役で知られ、ドウェイン・ジョンソンが主演したアクション・アドベンチャー映画『ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン』やコメディ映画『デュークス・オブ・ハザード』などにも出演しコミカルな役を得意とするショーン。『The Country』で共演する新キャストなどが発表され次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:『リーサル・ウェポン』シーズン3(C) Warner Bros. Entertainment Inc.