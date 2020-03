「シーズン7は最高の始まり方」『ブラックリスト』メーガン・ブーン（エリザベス・"リズ"・キーン役）インタビュー

スーパー!ドラマTVにて4月28日(火)22:00よりスタートするアクション・サスペンス超大作『ブラックリスト』シーズン7。同作でジェームズ・スペイダー(レイモンド・"レッド"・レディントン役)とともに主演を務めるメーガン・ブーン(エリザベス・"リズ"・キーン役)のオフィシャルインタビューをお届け! シーズン7の見どころや作品の魅力、本作を通して学んだことなどについて語ってくれました。(※シーズン7の展開にも言及しているのでご注意ください)

――最新となるシーズン7の見どころを教えてください。

ライラ・ロビンズ演じるキャラクター(カタリーナ・ロストヴァ)の登場によって間違いなく、とても気が抜けない展開になるわ。観客がずっと身を乗り出して夢中になる状態が作られていると思う。個人的な見解だけど、新シーズンは最高の始まり方をしているの。

――前シーズンまででレッドが本物のレッドではないと発覚し、リズの母親の存在も明らかになりましたが、リズはどのようにこれらの事実を受け止め、どのような影響を受けたと思われますか?

リズはシーズン7の冒頭で、向かいに住んでいる女性が自分の母親だとは気づかないまま、彼女と仲良くなって信頼し始めるの。その女性に娘アグネスの面倒を見てもらうくらいにね。リズは自分ができないので誰かにアグネスの母親の穴を埋めてほしくてそんな行動を採ったのだと思うわ。

――このシーズン7では各キャラクターが感情を揺さぶる試練に直面しますが、ご自身にとって本シーズン最大の試練は?

今のところ最大の試練は、アグネスの乳母として雇った女性がカタリーナ・ロストヴァだと気づき、ずっと疑問に思っていた人に何年も経ってやっと会えたことね。

――今まで隠されていた秘密の答えが次々と明らかになっていますが、今後どのような方向に向かっていくのでしょう?

確かに、長い間疑問だったことの答えを視聴者と一緒に見つけていく時期に入っているように思うわ。シーズン7の中でたくさんの答えが明かされていき、願わくは次のシーズンへ続いていけるといいわね。(編集注:2月20日にシーズン8更新が決定)

――リズとレッドは深くて強い絆を築き上げてきましたが、新シーズンでその絆が試されるような展開はありますか?

レッドとリズの絆はいつも引き裂かれたり元に戻ったりしているから、常に試されるリスクと隣り合わせなのだと思う。まだ二人の間に秘密があるから、互いに正直になって信頼し合わないと本物の絆にはならないでしょうね。今は二人とも、どうしたらそれが見つかるかを探り合っているところだと思うわ。

――ストーリー全体を通して、リズはレッドに対して本当の愛情を抱いていると思われますか? それとも、秘密を聞き出すためだけの戦略なのでしょうか?

素晴らしい質問ね。レッドとリズの関係とは、リズがレッドから必要な情報を引き出すことなの。そして、どちらもお互いのためにこの関係を続けている。この二つの要因で成り立っていると考えているわ。人は複雑で、何かをするためのモチベーションや振る舞い方は多次元的なものよね。そういったことが、キャラクターのリアリティが高められているこの複雑な物語の中に確かに存在しているわ。

今までもこれからもずっと二人の関係性は単純なものにはならない。だからこそ彼らは『ブラックリスト』の世界で7シーズンも続けてこられたのだと思う。

――シーズン7のリズの見どころ、注目すべき点、シーンを教えてください。

すべてに注目してほしい! でもあえて挙げるなら、今のところの個人的オススメは第9話のリズとカタリーナのシーン。そこは特によーく見てくれると嬉しいわ。

――7シーズンを通してリズというキャラクターを成長させていく中で、どういう苦労がありましたか?

それについてはよく聞かれるけど、いつも説明しづらいわ。今までこの作品で経験してきたことには、元気づけられる様々な要素、様々な難題があるの。こう聞かれることは、本質的には私の人生の7年間を説明してと言われるようなものだから、自分で一つの答えにまとめるのはすごく難しい。言えるのは、とても長い旅をしてきたということ。正直、この作品が始まった頃を振り返ってみて、当時の若い女性が自分とは認識できないほどよ。その頃の自分とは大きく変わったと感じるし、作品自体も歳月を経て変わっていったわ。

だから、今までの道筋と経験してきた挑戦をすべて説明するのは、私にはとても難しいことなの。ただあらためて言えるのは、こうした挑戦にとても感謝したいということ。挑戦したことで結果的に成長できたことは本当に幸せなことだから。

――リズというキャラクターの最も好きなところは?

快活なところ。彼女はこの7年間ですごく変わったとも思う。それは脚本家、そして受賞歴のある素晴らしい俳優ジェームズ・スペイダーと一緒に仕事ができた証であり、才能ある俳優陣と共演した結果、世界中で愛される作品を作ることができた証でもあるわ。この役に取り組むことができて最も充実していたのは、リズの成長と何度も見せてくれる快活さね。

――リズはとても強い女性ですが、そういうキャラクターを演じることでどのようなメッセージを発信しきたいですか?

リズが強いのは、無防備にもかかわらず、正義のために危ない世界へ踏み込めるからだと知ってもらうことが重要ね。彼女の強さは、銃を持っているとか、危険な世界に身を置いていて時に暴力を治めるためには暴力を使わなければいけないからではないの。リズが強いのは、弱さを持っているからこそなのだと見ている人に伝われば嬉しい。

Megan Boone(@msmeganboone)がシェアした投稿 - 2019年12月月14日午前10時10分PST



――7年間演じてきてこのキャラクターからどんなことを学びましたか? また、女優として成長できたと感じますか?

7年間毎日セットで過ごしたから、セットにいるのが心地良くなった(笑) 『ブラックリスト』の撮影が始まった当初は数えるほどの仕事(撮影)しかやったことがなかったのに、ある日突然世界的ヒット作に出演することになったから、学ぶことがたくさんあったわ。

先日別の仕事をしたのだけど、そのセットに上がった時に初めて自分は変わったと実感したの。新しいセットに立てたのもこの変化のおかげで、それは『ブラックリスト』でリズを演じたからだとはっきり分かるわ。

――本作には予期せぬ展開や大どんでん返しが多く、リズも数々の試練に直面していますが、ご自身では女優としてこういった試練をどのように受け止めていますか?

リズと様々な紆余曲折をともに過ごしたから、先程言ったみたいに、危険な世界で生きるこの役を演じられるのはとても勇気づけられるし心強いわ。

――リズという役を演じるにあたって、最大のチャレンジは?

まず、番組の主役を務めることで、世間の目に晒されるという根本的なチャレンジがあった。正直に言うと、ケイト・ウィンスレットやローラ・リニーのような女優になりたいと思っていた頃は(主演が)こんなにチャレンジングなことだとは考えてなかったから。公の場に出る時や、今のようなインタビューを受ける時、セットにいる時などで何かしら注目されると、自分がこんなにシャイになってしまうなんて思ってもみなかった。ドラマは私にとって心を動かさせる重要なものなので、いつか携わりたいと思っていたのに、いざその時が来たらシャイな部分を隠す鎧を作らなくてはならなかったの。

――ジェームズ・スペイダーと共演して学んだことは?

ドラマシリーズへの取り組み方ね。『ブラックリスト』が3本目のドラマシリーズである彼はこの仕事を熟知していて、何年も成功し続けている。彼が成し遂げてきたことを、間近で見ることができるの。彼の存在が私を強くしてくれて、将来別の番組に出演する際にはどう取り組んだらいいかを教えてくれたわ。

――本作がヒットしている理由は何だと思われますか?

奇跡のおかげじゃないかしら。素晴らしいキャストがいて、みんなで力を合わせて互いの役について理解し合えた。さらには脚本家が、視聴者が興味津々でいるような魅力的なストーリーを書き続けている。例えばカタリーナ・ロストヴァなんて、シーズン7でようやく姿を見られたけど、彼女の名前が最初に紹介されたのはシーズン3だったと思う。そういう風に長く引っ張ってきたキャラクターが今やっと明るみになるのは、視聴者を引きつけて離さないストーリーを長い期間かけて練った素晴らしい脚本家チームの努力の賜物よね。

――『ブラックリスト』には大勢のファンがいますが、そんな世界的ヒット作品に参加していると実感されたのはいつですか?

ちゃんと実感できているのか、正直まだ分からないの。これだけ人気のある作品に出演していると、まるで「木を見て森を見ず」状態だから。少し前までは、あらゆることが急速に進んでいくので、すべてのペースに圧倒されていた。少し年を重ねて前より落ち着いた今振り返ってみると、とても意味深いことが自分の人生で起きたんだと感じるわ。

――世界的にヒットしている本作で主役を演じるのはいかがですか?

本作のおかげで、世界中のファンと関われて、自然環境の保護や女性たちの保護といった意味のある論点で話ができた。時々、私たち人類は暗く破綻していく世界にいると考えるの。だからこのような機会ができて良かったと思う。

先月ニューヨーク知事が「気候変動に関してできることはない」と言ったタイミングで、幸運なことに記者会見で話す機会をもらえたの。そこで私が話したスピーチが広まり、知事は翌日考えを改めて、この国でも世界にとっても進歩的な法律を作ってくれた。私にとってそれは一番やり甲斐があったことで、自分の力をいい形で使えたと思う。

他の女性もエンターテイメント業界でこのような活動をしているけど、もっと変化が必要だと知ってもらうのも重要なの。この業界で女性はまだまだ平等に扱われてはいなくて、それに関してやることがたくさんある。ジャーナリストが味方になりメッセージを広めるために協力してくれているけど、だからといって根本的な変化が起こったわけではない。だから、このことを話し続けて努力していくことが大事なのよ。

――女性キャラクターが主人公である『ブラックリスト』が開始した当時は、業界内や環境が今と違っていたと思います。この7年間、ドラマ業界における女性たちの活躍はどのように変化したと思われますか?

ドラマ業界で変わったのは性別だけじゃないわよね。ドラマを見る方法もこの7年間で随分と変わったわ。世界は急速に、とても速いペースで動いている。まだ本作がシーズン1を放送している頃に、Netflixに(全世界へのストリーミング権を)販売したのは当時では聞いたこともないような歴史的な出来事だった。今となっては番組を配信で自分のペースに合わせて見ることができて、ドラマの視聴方法は本当に様変わりした。

性別に関しては、さっきも述べたようにやらなくてはいけないことがまだたくさんあると思う。自身の仕事をこなすことで、本当に平等な社会とはどういうことなのかを学び、そこに貢献したい。

Megan Boone(@msmeganboone)がシェアした投稿 - 2019年10月月13日午前8時27分PDT



――アマゾン森林保護活動に参加されていますが、近年の火災によるアマゾン森林破壊についてどのような見解をお持ちですか?

とてもショックよ。この地球は平和であることが可能な場所だと私は考えているの。自然界の法則を大事にして、命を与えてくれる地球のことを思いやるように互いを尊重し合える世の中を作らなくてはいけない。新しい社会や経済を作るという目的で大事な自然界のルールが無視され続けている現状には深い悲しみを覚えるわ。

アマゾンの先住民の人々の支えになりたい。これからも世界中の森林再生のためにできる限りのことをしていくわ。素晴らしい森は私たちの大切な資源だから。これらがなくなったら命もなくなる、何もなくなってしまう。私の願いは、もっと大勢の人にこのことを知ってもらい、意識してもらい、自然の権利のための解決を見つけることなの。

――環境問題に対して積極的に発言されていますが、ご自身が関心を持つ問題に対して発信する力や影響力があると気づいたのはいつですか?

別に気づいたわけでも、誰かに促されたわけでもないの。ただ、環境問題について強く考えさせられることがあって、自分にできることならばやらなくてはと感じたのよ。例えば私が会計士だったとしても、次の世代のために何でもしていたと思う。私は母親だから。きっと、母親になったことで見方が変わったのね。母親になったことで、私の人生が今までの人生を超えて彼女(娘)の人生へと繋がった。親になると、これまでに繋がれてきた命を考えて、残せるものは残してあげたいと思うようになるから。

今の世界で最も重要な戦い、私たちの世代の戦いは、この場所を次世代の人類が住める地にするための戦いだと思う。

Megan Boone(@msmeganboone)がシェアした投稿 - 2019年10月月1日午後1時19分PDT



――ご自身の人気や知名度をいかに活用して「キャロラインアグネス」(メーガンが設立した慈善団体。団体名は自身の娘キャロラインと、リズの娘アグネスの名前を組み合わせた)の普及活動をしていくつもりですか?

私を通じて確かに「キャロラインアグネス」のことは知ってもらえた。でも変化をもたらすことができたと実感した中で最も誇らしいのは、先程も話したけど、気候変動の対策に関われたことね。自分たちが持っている力を合わせて、より大きなもののために使えたなら、私たちの努力は有益に使えたのだと思えるでしょうね。人々が力を合わせれば、普段の暮らしぶりに目を向け、この機会に一歩踏み出して困っている人たちや災害に手を差し伸ベようと思える。そうした行為は本当に素晴らしいといつも感じているの。

――『ブラックリスト』は日本でも大人気で、シーズン7が4月28日(火)から日本初放送となります。放送を待ち遠しく思っている日本のファンに向けてメッセージをお願いします。

まず、日本のファンの皆さん、こんにちは! この作品に夢中になってくれて本当にありがたく思っているわ。いつか日本に行ってみたい。前々からすごく行ってみたいと思っているから。とにかく言いたいのは、(日本語で)コンニチハ、そして本当にありがとう、心から感謝してるわ。

■『ブラックリスト』放送情報

・シーズン7

...4月28日(火)22:00より独占日本初放送

[二]毎週火曜 22:00〜 ほか

[字]毎週火曜 24:00〜 ほか

・シーズン6

...4月1日(水)より2話連続で再放送

[二]15:30〜17:30

[字]26:00〜28:00

・シーズン5

...3月14日(土)12:00より全話一挙放送(二カ国語版)

・「15分でわかる『ブラックリスト』シーズン1〜5」

★シーズン1...3月14日(土)11:00〜 ほか

★シーズン2...3月14日(土)11:15〜 ほか

★シーズン3...3月14日(土)11:30〜 ほか

★シーズン4...3月14日(土)11:45〜 ほか

★シーズン5...3月31日(火)16:30〜 ほか

公式サイトはこちら

