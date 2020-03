【3月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

寒さも和らぎ、日ごとに春の訪れを感じるようになりましたが、今年は春の知らせを運ぶ桜前線や花粉よりもコロナウイルス関連のニュースが世間を騒がせていますね。さて、今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。※配信・放送情報は2020年3月時点の情報です

【6位】牡羊座(3/21〜4/19)

変化の暗示。仕事の異動や人間関係の移り変わりなど環境が変化を始めたら、運命が新しい方向へと動き始めたサイン。予想もしなかった役割が降ってきたり、変わった出会いがあってもすべて前向きに受け止めて。恋愛運も急展開。出会いを探していた人は理想そのものの異性が現れそう。ただし恋のゴールまでは一筋縄ではいかなさそう。計画を練って。カップルは細かな状況を共有することで絆が深まります。予想外の出費の可能性があるので倹約を。ラッキーアイテムは腕時計。



オススメドラマ:色々な意味で壮絶なジェットコースター級の展開...『ナチ・ハンターズ』(2月21日よりAmazon Prime Videoで配信中)

【5位】射手座(11/23〜12/21)

恋愛運が上向きモテ運が訪れます。恋よりもやりたいことがあるという夢多き人も、この時期は恋愛に目を向けてみましょう。オンオフ問わずに出会いがありそうな場所には積極的に出かけて。カップルはいつもよりリッチなデートを計画したり、旅へ出かけましょう。ふたりで特別な時間を過ごすことで気持ちが寄り添い次の展開へ。仕事では周囲が助けてくれるときですが、依存には気をつけて。すべきことは自分でやり遂げましょう。ラッキーアイテムは香水。



オススメドラマ:リッチでオシャレで驚くほど刺激的!『新ビバリーヒルズ青春白書』(2月4日よりHuluで配信中)

【4位】獅子座(7/23〜8/22)

行動力がアップします。自分でも驚くくらいフットワーク軽く動けるときなので、やりたかったこと、また先延ばしにしていることはこの時期に全部片づけてしまいましょう。人に会いたいと思ったらあなたから声をかけるなど、発起人になることで、人望を集めることになります。ただしややワンマン傾向も出てくるので、仕事面ではたまに足を止めて自分の行動を振り返ることも大切です。思いやりを忘れなければ上司からも部下からも大きな評価に。ラッキーアイテムはストール。



オススメドラマ:世界滅亡まであと8日に迫ったらもう先延ばしなんてできない!U-NEXTで配信中)

【3位】乙女座(8/23〜9/22)

運勢全体的に穏やかな癒しの運勢。パートナーや友人と食事をしているだけなのに、ふと自分は幸せだなあ、と実感するなどささやかな幸せに敏感になれるときです。こういう時期は仕事を詰め込むのはやめて、自分のやりたいことに時間を使いましょう。ひとり時間を存分に楽しんだり、趣味を始めたり...。リラックスする時間がエネルギーとなり明日のあなたのパワー源となります。遠出や旅なら自然の多い場所へ。素敵な出会いがありそう。ラッキーアイテムは雑誌。



オススメドラマ:壮⼤な北極の景⾊や英国の街並みを存分に堪能できる『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』(2月17日よりBS10 スターチャンネルにて放送中/2月18日よりAmazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて配信中)

【2位】天秤座(9/23〜10/23)

努力は報われる、それを実感するような出来事が起こりそうです。運勢が順調に流れ出したのを感じたら、がんばった自分を褒めてあげましょう。金運も好調なので自分へご褒美をプレゼントするのも吉。センスも冴えるときなのでファッション系の買い物にツキがあります。また趣味の世界を広げることで人脈が増えていく暗示も。アーティストやクリエイターと縁ができやすいので趣味のイベントには足を延ばしましょう。家族との相性もよいときです。ラッキーアイテムはネックレス。



オススメドラマ:ソウルのモットー通り「人生は報われる」のか?『ベター・コール・ソウル』(Netflixで配信中)

【1位】牡牛座(4/20〜5/20)

知恵が冴え、なかなかのアイデアマンになれるとき。今月はノートを持ち歩いて、なにか問題がおこったらさっと内容を整理して、解決を導き出しましょう。また文才や商才など、今後のあなたにプラスとなる才能が芽吹く予感も。自分にはできないと思わず、やってみたいことがあったら挑戦してみましょう。恋愛運も向上。価値観があう人との出会いが。カップルは悩みを相談しましょう。真剣に受け止めてくれそう。仕事運、金運は上々。ラッキーアイテムは指輪。



オススメドラマ: 自分の殻から抜け出せば本当のソウルメイトに出会えるかも?『ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?!〜』(2月13日よりNetflixで配信中)



