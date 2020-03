【3月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

寒さも和らぎ、日ごとに春の訪れを感じるようになりましたが、今年は春の知らせを運ぶ桜前線や花粉よりもコロナウイルス関連のニュースが世間を騒がせていますね。さて、今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。※配信・放送情報は2020年3月時点の情報です

【12位】双子座(5/21〜6/21)

なにか大きな事をやりたいという意欲が湧いてきますが、気持ちだけが先走っている気配。起業や留学など大きな夢は浮かびますが、ゴール至るまでの道筋が見えていない状態に。理想のビジョンは高く、しかし行動を起こす前に現実目線に戻りましょう。特に投資などお金がかかることへの見切り発車には注意して。恋愛では情熱的に。恋に落ちやすいときなので相手探しにはよいタイミング。パートナーがいる人は相手の状況を考えてから連絡を。ラッキーアイテムはステーショナリー。



オススメドラマ:メジャー・デビューを目指す少女に立ちはだかるのは音楽業界のリアル...

【11位】魚座(2/19〜3/20)

安全志向が強くなります。冒険を避けるようになるので、トラブルやミスは起こりませんが、恋にも仕事にも消極的になり、今ひとつパッとしない日々に。事なかれ主義も悪くはないけれど、刺激も必要。プライベートで新しく趣味を始めるなど自分で何かしらの挑戦をすることで徐々に運気が回復します。対人面は悪くありませんが余計な一言が出やすいとき。発言には気をつけましょう。また買い物は価格よりも質を見て選びましょう。ラッキーアイテムは小さなバッグ。



オススメドラマ:刺激と言ってもこんな命がけの刺激は遠慮したい...『エスケープ・アット・ダンネモラ〜脱獄〜』(3月1日よりひかりTVで配信中)

【10位】蟹座(6/22〜7/22)

対人運に波があります。これはトラブルではなく、人のために犠牲的になりやすい運勢。友人関係であればこの時期に親切にしてあげたことが後に倍の感謝となって戻ってきますが、同情を利用した寄付や面倒な仕事を押しつけようとする人には注意しましょう。また争いが苦手になるので嫌な思いをしても黙ってしまいがち。たまには強く言い返すことも必要。ビジネスドラマを観て堂々とした返し方を研究しましょう。金運は上向き。臨時収入がありそう。ラッキーアイテムはスニーカー。



オススメドラマ:いつも笑みを絶やさないけれど言ってることは相当キツイ...堂々とした物言いは『リベンジ』のヴィクトリアに学ぶべし(Hulu&Paraviで配信中)

【9位】蠍座(10/24〜11/22)

仕事運が向上。あなたの知恵やアイデアが功を成し「できる人」の称号を得ることができそう。これはあなたが積み重ねてきた努力が形になったもの。ライバル心を燃やしてくる人がいても受け流しましょう。反面、恋愛運は不調。いいなと思っていた人にパートナーがいることが発覚するなど残念な出来事が。カップルは安泰ですが詮索はほどほどに。友情運は好調なので、この時期は恋愛よりも友情を深めることに力を注ぎましょう。ラッキーアイテムはイヤホン。



オススメドラマ:他人のことは割り切れるのに自分のこととなると途端に不器用に...『ザ・スプリット 離婚弁護士』(1月30日よりHuluで配信中)

【8位】山羊座(12/21〜1/19)

仕事や趣味でもっと成長しなくては、と焦る出来事が起こる予感。危機感を覚えたらすぐに行動を。この時期は知性の星の好影響を受けているのでスキルアップをスタートさせるのにはよい時期。目標を早めに定めて始めましょう。出会い運にも恵まれます。仕事や趣味を通して友人関係が広がっていきそう。ただし恋愛運は停滞中なので恋の出会いは難しいかも。レジャー、旅も開運アクションになります。オフタイムを活性化させてリラックスを。ラッキーアイテムはスマートフォン。



オススメドラマ:危機に瀕した時、ヒトは驚くほどの力を発揮する...『ラグナロク』(1月31日よりNetflixで配信中)





【7位】水瓶座(1/20〜2/18)

金運が好調です。予想外のお金が入ってくるのではなく自分でお金を生み出す運勢なので、サイドビジネスや資産運用などできそうなものを検討してみましょう。お金に関するセミナーに参加するのも吉。多くの人がもっと真剣にお金に向き合っている姿を見ることが刺激に。お金に興味を持つことで、ライフスタイルを変えたくなる人もいそう。これはよい変化。思いついたことは試してみて。恋愛運と仕事運は安定していますが大きな動きはないでしょう。ラッキーアイテムは付箋。



オススメドラマ:祖父のビジネスを助けることがやがてみんなの力に...『Gentefied/ヘンテファイド』(2月21日よりNetflixで配信中)



