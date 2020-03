【今週スタートの海外ドラマ】『リゾーリ＆アイルズ』サッシャ・アレクサンダー出演のリブート作品

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(3月2日〜)は、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『リゾーリ&アイルズ』のサッシャ・アレクサンダーが出演する、スティーヴン・スピルバーグが再び手掛ける『世にも不思議なアメージング・ストーリー』がスタート! お見逃しなく!

3月2日(月)から3月8日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

3月4日(水)

■22:00〜シーズン6(スーパー!ドラマTV)

最終章へ向け、ホームズとワトソンが難事件に挑む。ワトソンの医師時代の患者で元SBK幹部のシンウェルが何者かによって殺された。亡くなったシンウェルの遺志を継ぎ、SBKを崩壊させようと決意するホームズとワトソン。だが捜査を始めた頃、ホームズの前に謎の女が現れるようになる...。そして、天才的記憶力の持ち主でこれまで何も忘れたことのないホームズがシンウェルの告別式を忘れ、来なかったことにワトソンは動揺する。ホームズの父モーランドを演じるジョン・ノーブルが再登場。

3月6日(金)

■『Amazing Stories(原題)』(Apple TV+)

1980年代に放送された『世にも不思議なアメージング・ストーリー』を、再びスティーヴン・スピルバーグが手掛けるオムニバスシリーズ。『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『リゾーリ&アイルズ』のサッシャ・アレクサンダーや、映画『メイズ・ランナー』シリーズのディラン・オブライエン、『プライベート・ライアン』のエドワード・バーンズらが出演。

3月8日(日)

■24:00〜シーズン3(スーパー!ドラマTV)

元銀行員のニック(アダム・ブロディ『The O.C.』)、ギャングの支配者ロナルド(エディ・ガテギ『ブラックリスト リデンプション』)、IT開発者イジー(オトマラ・マレロ『Ballers/ボウラーズ』)の3人は、仮想通貨で一攫千金を狙い一念発起して起業したものの、それぞれ大切な人を失ってしまった。様々な人の思惑が入り乱れ、自身も命を狙われながら、野望を全うするために伴う危険と代償を思い知らされる。



『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』シーズン6 (c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Apple TV+オリジナルドラマ『Amazing Stories』/『STARTUP スタートアップ』シーズン3 (c) 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.