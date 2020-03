車で出かけた時に、駐車場が満車だったり、駐車スペースに困った経験は誰もがあるであろう。海外には、適当に空いてたスペースに車を駐車した結果、命を落とす羽目になった人がいる。海外ニュースサイト『Daily Mail』と『Irish Examiner』は、アイルランド・ダブリンに住む男性が、車を駐車した場所が原因で、近くに住む女に刺されて死亡したと2月26日までに報じた。記事によると、39歳の男性はガールフレンドの家を車で訪れたという。ガールフレンド宅の道路を挟んで向かいの駐車スペースに車を停め、そのまま1泊。2月25日早朝、男性は会社に向かおうと車に乗り込んだそうだ。エンジンが掛からなかったため、車を降りてボンネットを開けて作業をしていたところ、近くに住む38歳の女が包丁を手に持って家から出て来たそうだ。女はその包丁で、男性の胸を複数回刺し、自宅へ戻ったとみられている。男性はその場で倒れ込み、救急隊員が駆け付けた時には既に死亡していたという。目撃者がいたのか不明だが、事件発生から約7時間後、警察は女を殺人容疑で逮捕したそうだ。警察によると、女と男性は面識がない模様。女は3人の子供の母親で専業主婦であり、精神的な問題を抱えていたとの情報もあるという。周辺の聞き取り調査では、男性の無断駐車について、過去に地域で問題になっていたことも判明。警察は殺害の動機を、女の駐車スペースに、男性が車を停めたことが原因とみて捜査を進めているという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「人の駐車スペースに車を停めちゃだめでしょ。なぜ女の了解を取らなかったのか?」「女が怒るのもわかるが、殺して良いわけではない。子育てに疲れて精神的に病んでたのか」「無断駐車は本当に腹が立つ。男性はガールフレンドに会いに来るたびにここに車を駐車してたんじゃないかな」「刺された男性も相手が悪かった。サイコパスを怒らせたらこうなる」などの声が上がった。海外には他にも、駐車スペースを巡って命を落とした人がいる。海外ニュースサイト『SunSentinel』と『Local10』は、無断駐車した男性に腹を立て、野球バットで殴打して男性を殺害したとして、男2人を逮捕したと2019年3月1日までに報じた。記事によると、アメリカ・フロリダ州に住む男2人(兄弟で当時兄64歳、弟56歳)の住む家の前の道路に、当時48歳の男性が芝刈り用の車両を駐車したという。男性は、仕事で近所宅の芝刈りをするためにやって来たそうだ。男性は、過去に何度かここに駐車しないように兄弟から注意されていたようだが、この日も兄弟宅前に車両を停めたそうだ。男性と兄弟は口論となり、怒った兄弟は野球バットで男性を何度も殴りつけたという。通り掛かった女性が警察に通報。警察が駆け付けた時には男性は意識不明の重体であったという。男性は病院に搬送されるも死亡が確認された。兄弟はその場で逮捕され、殺人罪で起訴されたという。兄弟は概ね容疑を認めているが、男もマチェーテ(なた)で武装しており、正当防衛に当たると兄弟側の弁護士は主張しているという。自分の駐車スペースに断りもなく車が停まっていたら、頭に来る気持ちは分からなくもない。だからと言って、バットで激しく殴打したり包丁で刺すなどの仕返しは常軌を逸しており、実刑は免れないであろう。記事内の引用についてMarried mother-of-three, 38, is arrested for 'stabbing to death neighbour's boyfriend who took her parking space' in Dublin(Daily Mailより)Gardai examine CCTV over 'parking space' murder (Irish Examinerより)https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/gardai-examine-cctv-over-parking-space-murder-984035.htmlParking space dispute turns deadly; brothers accused in fatal beating of lawn worker(SunSentinelより)https://www.sun-sentinel.com/local/broward/fl-ne-parking-dispute-death-20190301-story.htmlBrothers accused of beating man to death with baseball bats over parking spot dispute(Local10より)https://www.local10.com/news/2019/02/28/brothers-accused-of-beating-man-to-death-with-baseball-bats-over-parking-spot-dispute/