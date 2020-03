■ポジティブになれる明るい店内

■イエローの可愛いメニューが盛りだくさん!

【「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」概要(一部抜粋)】

2月28日(金)から、イエローの衣装を着たミニーマウスがテーマの「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」が東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、順次オープンします。そこで今回クランクイン!トレンドは、本カフェの取材を実施。春らしいポップな店内や、可愛くて美味しいメニューをご紹介します。「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」は、ビビットなイエローの衣装と大きなリボンを着用したミニーマウスのメニューやオリジナルグッズを提供するカフェ。店内に入ってみると、真っ先に目に飛び込むのが、壁に描かれたディズニークリエイター手描きのミニーマウス。本イラストは、ミニーマウスのシッポとハートが作れる素敵なフォトスポットにもなっており、入口からテンションが上がります。さらに先へ進むと、イエローのドットとストライプで彩られた空間がお出迎え。キュートなミニーマウスがいっぱいで、ポジティブな気分になれる明るい雰囲気が広がっていました。写真を撮るのはもちろん、明るい雰囲気が会話を弾ませるので、女子会にはもってこいのカフェです。OH MY CAFEのメニューは、カロリー・塩分控えめで、低糖質なレシピで作られています。カラフルな見た目ですが、着色料不使用で、健康的なのが嬉しいポイントです。今回、試食したメニューは「ハッシュドビーフ・リボンライス」、「フルーツたっぷりサンドウィッチ」、「ふわふわバナナシェイク」の3品。どれも満足感があり、低カロリーとは思えませんでした。リボンモチーフが可愛い「ハッシュドビーフ・リボンライス」は、野菜とお肉がゴロっと入っていて、食べ応え抜群。食いしん坊な編集部員も大満足な一皿です。軽食が良い人には「フルーツたっぷりサンドウィッチ」がオススメ。ポピーシード(ケシの実)のプチプチ感が楽しいサンドウィッチと、さっぱりしたヨーグルトソースがフルーツと合い、ヘルシーなデザートとして罪悪感なしでいただけます。また、編集部員1番のおすすめは「ふわふわバナナシェイク」。バナナ感をしっかり感じるものの、ヨーグルトベースが甘すぎず、ゴクゴクと飲むことができます。これ以外にも、さっぱりとした「しゅわしゅわパインスカッシュ」や「しゅわしゅわレモンスカッシュ」、リラックスできるカモミールティーなど、ドリンクも豊富に用意されているので、友達と飲み比べしても良いですね。さらに、イエローなミニーマウスがとってもオシャレなオリジナルグッズも見逃せません。普段使いにピッタリなアイテムばかりなので、カフェ帰りに覗いてみてください。場所&日程:・東京日程:2月28日(金)〜4月12日(日)場所:OH MY CAFE TOKYO 東急プラザ表参道原宿3階(C)Disney