ありがとう、Dlife！人気海外ドラマが一挙放送！そして、放送を締め括るのは...

BS258ch.専門のリモコンが懐かしいDlifeは、2012年に開局され、アニメや映画、海外ドラマなど世界の番組を世に送り出してきてくれた。だが今月、8年の月日で幕を閉じる。ありがとう、Dlife! よって3月は特別編成となり、海外ドラマが一挙放送される。そのライナップをみていこう。

『CSI:15 科学捜査班 ザ・ファイナル』

3月9日(月)〜3月18日(水)27:30-30:00[二]

第1話〜第18話 3話連続放送/3月18日(水)は第19話のみとなり、そのエピソードはシリーズフィナーレにあたるスペシャル版『終わらない街ラスベガス』。

ラスベガスを舞台に、市警の科学捜査班(CSI)が最新科学で凶悪犯罪に挑む人気のクライム・サスペンスのファイナルシーズン。その幕開けは、5年前にシアトルでラッセル(テッド・ダンソン)とフィン(エリザベス・シュー)が解決したはずの連続殺人事件"ギグ・ハーバー事件"が再燃。当時の犯人は逮捕されており、刑の執行を目前に控えていた。模倣犯による犯行と思われたが、事件は予想外の展開へ。

『SHERLOCK/シャーロック』シーズン1〜3

3月28日(土)20:00-25:00 シーズン1[二](全6話)

3月29日(日)20:00-25:00 シーズン2[二](全6話)

3月30日(月)20:00-25:00 シーズン3[二](全6話)

現代のロンドンを舞台に、名探偵シャーロック・ホームズと相棒のジョン・ワトソンが、堅い友情と驚異的な頭脳で難事件に挑む本格ミステリー。シャーロック役のベネディクト・カンバーバッチと、ワトソン役のマーティン・フリーマンは本作をきっかけに大ブレイク。二人の熱演にも注目だ。

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン2

3月28日(土)〜3月30日(月)25:00-30:00[二]

第1話〜第18話 6話連続放送

モンテカルロ国際TV祭で"世界で最も見られているTVドラマ"に選ばれた、映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ベイツ・モーテル』のフレディ・ハイモアが主演を務めるヒューマンメディカルドラマ。シーズン2では、ガンを患うグラスマン(リチャード・シフ)は治療を開始し、アンドリュース(ヒル・ハーパー)が院長に就任する。ショーン(フレディ)は他のレジデントらとともに、良きドクターになるため励んでいたが、ある日突然、元隣人のリア(ペイジ・スパラ)が戻ってくる...。

『法医学医 ダニエル・ハロウ』

3月30日(月)7:00-15:00[二](全10話)

『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』で主人公ヘンリー・モーガンを演じたヨアン・グリフィズが法医学病理学者として主演を務める、スリリングに展開するクライムサスペンス。法医学研究所のダニエル・ハロウは、権威や名声にはまるで無頓着で、真実を明らかにすることにのみ執念を燃やす。真相解明のためなら手段を選ばず、規則を曲げることも厭わない異端児だが、自身については多くを語らず、その過去は謎に包まれていた―。

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン11

3月31日(火)6:00-23:50[二](全22話)

FBIの最強プロファイラー・チーム、通称BAUが凶悪事件に挑む犯罪捜査サスペンス。チームに最大の危機が迫る、衝撃のシーズン11がDlifeの放送を締め括る! ケイトが辞職し、JJは産休に入る。人手不足のBAUは、犯罪精神医学者のタラ・ルイスを新メンバーに迎える。一方、モーガンが謎の犯罪者グループに拉致される。九死に一生を得るが、犯人とその目的がわからないまま、再び事件が起こる。そして、モーガンは...。



Dlifeの放送は、2020年3月31日(火)24時00分で終了する。(海外ドラマNAVI)

