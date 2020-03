【NAVI人気ドラマランキング：青春編】『ビバヒル』『ゴシップガール』『Glee』『PLL』の勝者は...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「青春編」トップ20!

1.『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』

2.『Glee/グリー』

3.『ゴシップガール』

4.『プリティ・リトル・ライアーズ』

5.『The O.C.』

6.『ヴェロニカ・マーズ』

7.『13の理由』

8.『ロズウェル/星の恋人たち』

9.『One Tree Hill』

10.『リバーデイル』

11.『バフィー〜恋する十字架〜』

12.『新ビバリーヒルズ青春白書』

13.『マンハッタンに恋をして〜キャリーの日記〜』

14.『スイッチ 〜運命のいたずら〜』

15.『フェリシティの青春』

16.『セックス・エデュケーション』

17.『ユニークライフ』

18.『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』

19.『アンという名の少女』

20.『フリークス学園』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングで、学園ものが顔を揃えた今回。トップに輝いたのは『ビバヒル』こと『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』。1990年代に一世を風靡しただけあるが、2位の『Glee/グリー』が話数としては半分以下(全292話:全121話)であるにもかかわらず5098分(84時間58分)差に迫っているのは大健闘だ。その『Glee』と同じく全121話の『ゴシップガール』が3位。同作の"ゴシップガール"の正体同様、最後に明かされる謎が大きな話題を集めた『プリティ・リトル・ライアーズ』がそれに続く4位となった。

これらトップ4は、『ビバヒル』と『Glee』がNHK、『ゴシップガール』が日本テレビ、『プリティ・リトル・ライアーズ』はDlifeで放送されるという、比較的見やすい環境であったことも視聴時間を伸ばした一因だろう。

そのほかにも、自殺の謎を追う『13の理由』や、殺人事件が絡む『リバーデイル』、吸血鬼と戦う『バフィー〜恋する十字架〜』、魔法と格闘する『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』、宇宙人と恋に落ちる『ロズウェル/星の恋人たち』など、同じ学園ドラマといっても様々な切り口の作品がランクインしている。

惜しくもトップ20入りを逃した作品としては、スペイン版『ゴシップガール』と言われる『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』などがある。今後、視聴者が増えれば(視聴記録をつける人が増えれば)トップ20入りも狙えるだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回はコメディ編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Glee/グリー』 (C)2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

『ゴシップガール』 (C)Warner Bros. Entertainment Inc.

『プリティ・リトル・ライアーズ』 (c) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc.

『ビバリーヒルズ高校白書』 (C)90-91 CBS Paramount International Television