『HAWAII FIVE-0』シーズン10でシリーズ終了！

ハワイ州知事直属の特別捜査チーム、FIVE-0の活躍を描く大人気の常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。本国アメリカでシーズン10が放送されているが、同シーズンをもって終了することが発表された。米Deadlineなどが報じている。

2010年に米CBSでスタートした『HAWAII FIVE-0』は、1968年から12年に放送された『ハワイ5-O』を、当時のコンセプトやオープニングソングのイメージをそのままにリブート。だが、現代版として迫力のアクションや社会情勢を織り込み、さらにパワーアップ! 日本でも大ヒットし、200の国と地域で放送されているCBSの大人気犯罪ドラマシリーズとなった。

本国アメリカでは現在シーズン10が放送中だが、4月3日(金)に放送される2時間スペシャルで、シリーズ通算240話、10年の月日に幕を閉じるようだ。

CBSエンターテイメントの社長ケリー・カールは、「独自のシグネチャースタイルを確立しながら、オリジナル版のレガシーを引き継いだ本作に別れを告げることは簡単なことではありませんでした。第1話から『HAWAII FIVE-0』は同局にとって大きな成功を収めています。プロデューサーや脚本家、キャスト、クルーの素晴らしい才能のおかげです」と述べた。

製作総指揮のピーター・レンコフは、次のようにコメント。「視聴者が私たちを受け入れたとき、"オハナ"の本当の意味を知りました。そして、ハワイの人たちは海岸での撮影に歓迎してくれました。(中略)最も重要なこと。私たちがプライドを持って仕事すること、そしてこのようにシリーズの成功に導いたのは、ファンの皆さんです。マハロ」

実は、シーズン1から出演しているスティーヴ・マクギャレット役のアレックス・オロックリンは、2年前に降板する話が挙がっていた。彼はシリーズ当初に深刻な怪我が負い、それ以来、その影響に対処しながら撮影していた。だが治療を受け、今日まで主演として番組を支えていたが、今回アレックスは続けられないと感じたという。

同局はスコット・カーンが演じるダノに新しいパートナーをつけることで、番組を存続させることも検討したというが、最終的にはシリーズを終了させることが相応しいと判断したようだ。

アレックスは、ファンに向け感謝した。「この惑星のどこでも行く先々で、あらゆる言語で、すべての人にとって私はマクギャレットです。私たちがやってきたこと、成し遂げてきたことは、並外れています。感謝の気持ちを表すことができません。私はこの番組の一部であり、歴史の一部であったことを嬉しく思っています。ファンの皆さん、本当にありがとう」

(海外ドラマNAVI)

Photo:『HAWAII FIVE-0』TM & (c) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.