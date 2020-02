【NAVI人気ドラマランキング：SF編】『X-ファイル』を僅差で破ったのは...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「SF編」トップ20!

1.『FRINGE/フリンジ』

2.『X-ファイル』

3.『HEROES/ヒーローズ』

4.『ドクター・フー』

5.『アウトランダー』

6.『バトルスター・ギャラクティカ』

7.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

8.『ウエストワールド』

9.『ロズウェル/星の恋人たち』

10.『アンダー・ザ・ドーム』

11.『ダーク・エンジェル』

12.『スター・トレック/ヴォイジャー』

13.『レジェンド・オブ・トゥモロー』

14.『4400 未知からの生還者』

15.『KYLE <カイル> XY』

16.『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』

17.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

18.『ヤング・スーパーマン』

19.『高い城の男』

20.『トラベラーズ』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングは今回、予想外の結果に。1993年から9シーズン続いてから一旦終了した後、2016年より再び2シーズンが製作され、映画版も2本作られた大ヒットシリーズ『X-ファイル』が伏兵に敗れたのだ。「28分差」という僅差でトップに立ったのは『FRINGE/フリンジ』。こちらもヒットメイカーのJ・J・エイブラムスが手掛けた人気作には違いないが、『X-ファイル』の半分以下のボリューム(全11シーズン:全5シーズン、全217話:全100話)であることを考えれば"金星"と言えるだろう。

彼らを少し遅れて追っているのが3位の『HEROES/ヒーローズ』。こちらも全4シリーズ78話(5年後に復活した『HEROES Reborn/ヒーローズ・リボーン』は除く)であることからすると立派な結果だ。

また、こうしてSF作品が揃った時に目につくのが、シーズン数の少なさだ。海外ドラマでは一般に5シーズン以上続けるのが難しい(4シーズンで契約が一度更新されることが多いため)とされるが、今回トップ20に入った20本の中で5シーズン以上続いているのは8本と半数以下。残りの12本の中には現在も続いており将来5シーズン目を迎えるものもあるだろうが、すでに完結したものでは4シーズンも続かず、わずか2、3シーズンで終わっているものも珍しくない。これは、SFというジャンルの性質上、特異な設定になりがち&話を作り込む必要があることからヒットしたとしてもストーリーを膨らませて長期的なシリーズにするのは容易でないこと、特殊効果などで製作費がかさむため他ジャンル以上にヒットのハードルが高いことが挙げられるのではないだろうか。しかし、4シーズン以下の作品が多いとは思えないほど、濃密で印象的な作品が多いのもSFドラマの特徴である。

惜しくもトップ20入りを逃した作品としては、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮の『センス8』などがある。今後、視聴者が増えれば(視聴記録をつける人が増えれば)トップ20入りも狙えるだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回は青春編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『X-ファイル』 © Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『HEROES/ヒーローズ』 © Universal Studios. All Rights Reserved.

『FRINGE/フリンジ』 © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.