話題のSWエリアがあるフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」では、ディズニー映画『美女と野獣』のライブショーがあり、連日多くのゲストを魅了しています。大人気「美女と野獣:ライブ・オン・ステージ」をレポートします!

このショーは、豪華なブロードウェイ・スタイルのミュージカルで、人間に戻るために愛を探し求める野獣(王子)の物語を描いています。基本的んは映画のダイジェストですが、色とりどりの衣装やセット、そして数々の名曲とともに再現するベルと野獣(王子)の心温まる物語は健在です!

映画から飛び出したような楽しいキャラクターたちの共演のみならず、ブロードウェイ・スタイルのミュージカルは、<遠い昔の物語>に秘められたロマンスや魔法を優しく追体験させてくれます。ベースはアニメーション版ですが、大ヒット映画の感動を再びフロリダの地で体験することに。

公式サイトによると、野獣(王子)役のロビー・ベンソン、ポット夫人役のアンジェラ・ランズベリー、ルミエール役のジェリー・オーバックといった、映画と同じキャストが声優として出演しているそうです。この豪華な布陣、ここでしか観ることができない上質のミュージカル作品です。

ガストンは後ろ姿もサマになっています! 余談ですが、「マジックキングダム・パーク」で開催中のミート&グリートでは、昨年衣装が変わりました。これは私見ですが、新衣装は実写映画版テイストに近い気がします。

何度観ても感動的なシーンですね! 吹替え版のセリフが頭をよぎります。

実は、この美女と野獣のショーは「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」で連日公演中ですが、有名なレストランは「マジックキングダム・パーク」にあり、新しいシアター作品は「エプコット」で始まっていたりと、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート中に美女と野獣のコンテンツがあります。熱心なファンの方々は全部回ってみたいですよね!

さあ、この春には、いよいよ我らが東京ディズニーリゾートに、美女と野獣のエリアが爆誕します! 長い間愛され続け、日本人が最も好きなディズニーのアニメーション作品とも言われるディズニー映画『美女と野獣』。今後も未体験の新たなカタチでファンを喜ばせ続けるに違いないです!

