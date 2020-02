日本のテレビ番組でも紹介され、にわかに注目を集めるフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート。その「ディズニー・アニマルキングダム」では、ディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』を題材にした傑作ミュージカルがあり、超おすすめなので紹介いたします!

これはディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』を題材にしており、映画の人気キャラクターたちが続々と登場します。映画と同じ感動やユーモアを楽しめるショーですが、音楽が、『アナと雪の女王』の主題歌「レット・イット・ゴー」でアカデミー賞歌曲賞を受賞しているロバート・ロペスとクリステン・アンダーソン=ロペス夫妻のオリジナル! これがヤバイんですね。

グレート・バリア・リーフに暮らすマーリンや新しい友だちのドリー、息子のニモが経験する苦難に満ちた冒険が、約40分の尺で描かれます。大ヒット映画をモチーフにしたミュージカルで、華やかな音楽と華麗なパペット(操り人形)で再現された海の中の世界は、壮大なスケールです!

ショーの途中には、車並みの大きさのパペットとして作られたアオウミガメのクラッシュや、頭が天井に届きそうなほど巨大なペリカンのナイジェルも登場。非常にリアルであると同時に、複雑な舞台演出も見ものです。

ステージの左右には海中であることを表現する大きな泡があるほか、画期的な照明やダイナミックな小道具、アニメーション投影などの相乗効果で、映画そのままの水中の世界を再現。ニモ同様、海中にいる気分です!

映画同様のスコアも流れますが、そこは天才ロペス夫妻! このミュージカル用に作られたオリジナルソング「イン・ザ・ビッグ・ブルー・ワールド」をはじめ、珠玉の楽曲が続々と使われます。名曲がすぎて困ります。

映画ではボビー・ダーリンの「ビヨンド・ザ・シー」で終わりますが、ここでは「イン・ザ・ビッグ・ブルー・ワールド」でフィナーレに。あの『アナと雪の女王』『リメンバー・ミー』のロペス夫妻だけに、物語を超えそうなほどの曲のパワーで観客を夢中にさせ、大いなる感動のまま閉幕します。

「ディズニー・アニマルキングダム」で10年以上公演している「ファインディング・ニモ:ザ・ミュージカル」。元になっている映画を軽々と超えてしまうような感動が待っている名作ミュージカルなので、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに行く際は鑑賞おすすめします!

